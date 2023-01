Crimes sexuels : une embauche des Oblats laisse des survivants perplexes

Certains survivants d’abus sexuels ont salué cette embauche comme étant positive, mais ils ont aussi critiqué la décision des Oblats de ne pas divulguer le nom du tiers indépendant.

Tony Charlie, qui a été agressé sexuellement par un frère oblat pendant son séjour au pensionnat de l'île Kuper, à partir du milieu des années 60, a déclaré que l'embauche d'un contrôleur indépendant est un bon pas .

Mais il considère également qu'il est impossible de confirmer que ce contrôleur est vraiment indépendant si les Oblats ne divulguent pas son nom.

Nous n'avons aucune idée de qui est cette personne. Il est très important que ces abuseurs soient responsables, qu'ils soient visibles et même étroitement surveillés.

James et Tony ont raconté avoir été victimes des abus commis par le frère oblat Glenn Doughty pendant leur séjour. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Les Oblats ont engagé le contrôleur en décembre 2022 et s'attendent à ce qu'il commence à tenir des réunions mensuelles plus tard ce mois-ci.

Il rencontrera des Oblats qui sont des délinquants sexuels condamnés, des hommes qui ont abusé d'enfants dans des pensionnats, des communautés autochtones du Nord et diverses paroisses à travers le pays.

Une enquête de CBC en juin 2022, a confirmé qu'au moins neuf de ces délinquants s'étaient réfugiés à la résidence pour retraités Springhurst, à Ottawa, après avoir été libérés de prison.

Notre préoccupation est d'assurer une surveillance adéquate, une surveillance externe adéquate , a expliqué le chef provincial des Oblats, Ken Thorson.

[Nous] voulons trouver la personne qui, selon nous, va faire preuve de la responsabilisation dont nous avons besoin pour nous assurer que nous faisons ce que nous sommes censés faire.

Le père Ken Thorson est le chef de l'ordre des Oblats dont le siège est à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : OMI Lacombe Canada

Le tiers indépendant partagera le fruit de ses recherches à une équipe consultative sur l'inconduite qui, à son tour, pourra conseiller des ajustements à apporter à un Oblat fautif, si cela est jugé nécessaire.

Le contrôleur n’a aucun lien avec les Oblats

Lorsque CBC a demandé à Ken Thorson pourquoi les Oblats ne donnent pas le nom du contrôleur en question. Ce dernier a répondu en décrivant les antécédents professionnels dudit contrôleur. Selon lui, il a enquêté sur des dossiers de harcèlement et d’abus en milieu de travail au sein d’organisations allant des grandes entreprises aux agences de services sociaux et aux communautés autochtones.

Ken Thorson assure que le contrôleur n'a aucun lien avec les Oblats.

Pour le bien du travail, pour le bien des gens avec qui il travaille, nous avons choisi pour le moment de ne pas divulguer le nom , a-t-il ajouté.

Il a toutefois indiqué que les Oblats pourraient être disposés à partager le nom du contrôleur tiers avec certains survivants, pour leur propre bien.

D’ici là, pour la membre fondatrice de Advocates for Clergy Trauma Survivors au Canada, Leona Huggins, il est difficile, sans connaître le nom de la personne, de croire qu’elle peut être totalement indépendante .

Celle qui a été agressée sexuellement par un prêtre oblat dans les années 1970 a raconté qu’elle connaît d’autres cas où l’Église catholique a assuré aux gens qu’elle engageait une personne indépendante, mais qu’il s’est finalement avéré que cette personne avait des liens étroits avec l’Église.

Leona Huggins a été agressée sexuellement par un prêtre. Elle défend maintenant les personnes qui ont été maltraitées par un membre du clergé de l'Église catholique au Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Doug Husby

Pour le directeur général de Survivors Network of those Abused by Priests, Zach Hiner, a expliqué que les survivants d’abus du clergé se voient souvent promettre des actions, mais sont déçus par le manque de suivi.

Les survivants qui ont été abusés par un Oblat regardent probablement cela avec un peu d'espoir et beaucoup de scepticisme.

M. Thorson dit qu'il est toujours prêt à être en contact avec les survivants et qu'il a écouté leurs histoires dans le passé.

Des enfants et des personnes vulnérables ont souffert aux mains des Oblats. Faire amende honorable pour les péchés de notre communauté est le travail le plus important que je fais , a-t-il assuré.

Mais pour Tony Charlie, ces efforts sont restés vains. Pas un seul d'entre eux ne s'est avancé pour nous aider à guérir. Aucun d'entre eux n'a pris de nos nouvelles. Je n'ai vraiment pas confiance en eux en ce moment.