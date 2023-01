Le chef de Membertou déçu de la peine d’un pêcheur coupable de vandalisme

Un pêcheur du Cap-Breton est condamné à une amende de 6200 $ et ne pourra pas pêcher pendant six mois pour avoir coupé des casiers à homards de la nation de Membertou et avoir fait obstruction aux travaux des agents des pêches.

L’homme a plaidé coupable aux deux chefs d'accusation alors que deux autres ont été abandonnés.

Bernard Douglas MacIntyre et d'autres sur son bateau, Kelsey & Mitchell II, ont été vus en train de couper des pièges dans le port de Sydney dans la nuit du 3 décembre 2020.

La seule pêche légale au homard qui était en cours dans la zone était réservée aux titulaires de permis à des fins alimentaires, sociales et de rituelles.

Le chef de la Première Nation dit que la peine prononcée est trop clémente.

Il est décourageant de savoir que ceux qui créent des troubles et des frictions vont de l'avant sans conséquences importantes , dit le chef Terry Paul.

Avec des peines comme celles-ci, il n'y a aucun moyen de dissuasion pour ceux qui nous causent des dommages et des préjudices ,

La nuit du 3 décembre 2020

Cette nuit-là, le navire de Bernard MacIntyre était parti du quai Ballast Grounds de l'autre côté du port de North Sydney, où plus de 60 personnes s'étaient rassemblées.

Le navire est allé tout droit dans une zone où 32 casiers à homards alimentaires, sociaux et cérémoniels avaient été posés plus tôt par un pêcheur de Membertou.

Des agents du ministère des Pêches et des Océans ont récupéré un casier à homard coupé dans le port de Sydney en décembre 2020, dans le cadre de leur enquête. Photo : Gracieuseté du ministère des Pêches et des Océans

Selon l'exposé conjoint des faits, les agents des pêches ont vu cinq casiers à homards remontés à bord du Kelsey & Mitchell II, coupé et relâché à l'eau. Des images fixes d'une vidéo prise à l'époque montrent clairement une étiquette alimentaire, sociale et cérémonielle de couleur magenta.

Lorsqu'il a été confronté à des agents des pêches sur l'eau, Bernard MacIntyre a ignoré les ordres répétés de s'arrêter et il est retourné au quai.

Les agents du ministère des Pêches et des Océans (MPO) n'ont pas poursuivi à cause du rassemblement à terre et du nombre de personnes à bord du bateau de MacIntyre. Pour des raisons de sécurité, il a été arrêté un jour plus tard à son domicile.

Tentative flagrante d'ingérence

Au tribunal provincial de Sydney, Bernard MacIntyre a été condamné à une amende de 1200 $ pour avoir fait obstruction aux agents des pêches et de 5000 $ pour avoir trafiqué des casiers.

Le procureur de la Couronne, Max Kruger, a dit qu'il s'agissait de l'infraction la plus grave étant donné qu'il s'agissait d'une tentative flagrante et manifeste d'interférer avec la pêche pratiquée par la Première Nation de Membertou .

L'interdiction de pêche de Bernad MacIntyre est du 25 juillet 2023 à janvier 2024, ce qui correspond à la pêche de Membertou.

Un casier à homard étiqueté par la Première Nation de Potlotek, qui effectue une pêche de subsistance dans la baie St. Peters, au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, le 28 octobre 2020. Photo : CBC / Eric Woolliscroft

L'interdiction n'affectera pas sa capacité de sortir pendant la saison du homard, mais elle affectera sa pêche de poisson de fond.

Max Kruger indique que la poursuite est une indication que le gouvernement fédéral prend au sérieux le droit de Membertou de se livrer à sa pêche alimentaire, sociale et rituelle et d'essayer d'empêcher que ce genre d'incident ne se reproduise .

La juge Diane McGrath a accepté la peine recommandée conjointement par les deux avocats dans cette affaire.

Le pêcheur a 30 jours pour payer l'amende.

Avec les informations de Paul Withers de CBC