Transport scolaire annulé à Ottawa et dans l’est ontarien, retards à prévoir en Outaouais

Les fortes chutes de neige enregistrées dans la région depuis jeudi contraignent les transporteurs scolaires à annuler leur service à Ottawa et dans l’est ontarien. En revanche, en Outaouais, le transport scolaire est maintenu, même si des délais sont à prévoir.

Le Consortium de transport scolaire d'Ottawa indique que le transport scolaire est annulé dans toutes les régions en raison des mauvaises conditions climatiques. Les écoles qu’il dessert demeurent toutefois ouvertes.

Le Consortium travaille dans les régions de Arnprior, de Brockville, de Carleton place, d’Almonte, du Comté de Renfrew, des Comtés unis de Prescott et Russell, de Kingston, de Marionville, de Merrickville et de Kemptville, ainsi que d'Ottawa et de Trenton.

La situation est la même pour la Régie du transport étudiant d'Ottawa (Ottawa Student Transportation Authority).

À Ottawa, ces annonces concernent notamment le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), ainsi que le Conseil scolaire catholique d'Ottawa (OCSB) et le Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB).

Annulation aussi dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l’Est a lui aussi annulé son service dans toutes les régions. Les écoles restent ouvertes, précise-t-il toutefois sur Twitter.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Transport étudiant de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario) interrompt lui aussi de son service en raison de la neige.

Les écoles demeurent toutefois ouvertes pour le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, ainsi que le Conseil scolaire anglophone de district catholique de l'Est de l'Ontario et le Conseil scolaire de district du Haut-Canada (Upper Canada District School Board).

Des retards à prévoir en Outaouais

En Outaouais, le Centre de services scolaire des Draveurs informe la population que le transport scolaire est offert pour l'ensemble de son territoire, vendredi. Toutefois, il est possible que certains parcours soient en retard.

Le Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais prévient que les conditions routières pourraient entraîner des délais imprévus dans le transport scolaire sur son territoire, bien que tous les établissements scolaires restent ouverts.

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées maintient lui aussi son transport scolaire, tout comme ses cours et ses services de garde.

Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a lui aussi informé la population que le transport scolaire est offert pour l'ensemble de son territoire. Toutefois, il est possible que certains parcours soient en retard , indique-t-on.

La neige pourrait aussi entraîner des délais pour le transport scolaire, surtout dans les régions rurales, prévient la Commission scolaire Western Québec.