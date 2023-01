Plusieurs écoles de l’Estrie sont fermées en raison de la météo

En raison des conditions météorologiques, plusieurs écoles de l'Estrie sont fermées pour la journée. Les Centres de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), des Sommets et des Hauts-Cantons ont choisi de ne pas ouvrir leurs établissements scolaires. La Commission scolaire Eastern Townships a pris la même décision.

Pour certains secteurs de la région de Sherbrooke, les conditions météorologiques à venir préoccupent un peu plus le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Pour la région de Sherbrooke, on a décidé d'y aller de prudence ce matin. On tient compte évidemment de la recommandation de nos transporteurs , explique le directeur du secrétariat général et des communications du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke Donald Landry.

Toutefois, les services de garde demeurent ouverts pour le CSRS et le CSS des Hauts-Cantons. Le Centre de services scolaire des Sommets indique que les parents doivent vérifier directement auprès du service de garde de l'école de leur enfant pour savoir si celui-ci est ouvert .

Le Séminaire de Sherbrooke, tant au secondaire qu'au collégial, ainsi que l'école Vision de Sherbrooke sont également fermés.

Plus de détails à venir...