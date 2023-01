Tempête hivernale : de nombreuses écoles fermées, des routes à éviter en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, toutes les écoles francophones et anglophones sont fermées.

Les installations de l’Université de Moncton dans la ville du même nom sont aussi fermées au moins jusqu’à 13 h. Le campus de Shippagan est fermé pour toute la journée.

La Gendarmerie royale du Canada recommande aux automobilistes d’éviter tout déplacement sur la Transcanadienne entre Grand-Sault et Longs Creek et sur la route 95 entre Woodstock et la frontière américaine parce que les conditions routières sont très mauvaises.

Plus de détails à venir