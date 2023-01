L’abus d’alcool et de drogue a tué un nombre record de Canadiens durant la pandémie

L'augmentation de 18 % de 2019 à 2020 a été le plus important bond annuel observé au cours des 20 dernières années, souligne Statistique Canada.

Les décès dus à l'alcool cités dans les données comprennent les maladies alcooliques du foie, l'empoisonnement accidentel par l'alcool et l'exposition à l'alcool, et la présence d'alcool dans le sang.

Il s'agit d'augmentations importantes, en particulier [parce que] ces chiffres ont tendance à être relativement constants , a déclaré le Dr Timothy Naimi, directeur de l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances de l'Université de Victoria et professeur à l'École de santé publique et de politique sociale de l'Université.

Cela dit, ce n'est pas surprenant. Nous savons que la consommation d'alcool a augmenté, mais pas autant que les décès.

Selon lui, un phénomène similaire a été enregistré aux États-Unis et en Europe.

Kara Thompson, professeure agrégée de psychologie à l'Université Saint- Francis-Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, affirme que le nombre de décès au Canada est préoccupant.

Ils parlent de la culture que nous avons créée où il est acceptable de boire pour faire face au stress , a-t-elle déclaré.

« Je pense aussi que cela témoigne du fait que les gens ne sont pas conscients des dommages importants qui peuvent résulter de leur consommation d'alcool. » — Une citation de Kara Thompson, professeure agrégée de psychologie à l'Université Saint- Francis-Xavier

Des populations plus jeunes touchées

Les jeunes générations représentaient la plus grande proportion des décès liés à l'alcool enregistrés au cours des deux premières années de la pandémie.

Les données de Statistique Canada montrent que les décès liés à l'alcool ont augmenté de 27 % dans le groupe d'âge des moins de 65 ans de 2019 à 2020, avec 2490 décès liés à l'alcool enregistrés en 2020.

C'est nettement plus élevé que l'augmentation de 4 % des décès liés à l'alcool chez les personnes de 65 ans et plus au cours de la même période.

La pandémie a également vu une augmentation des décès attribués à des empoisonnements involontaires et à l'exposition à des substances nocives, en particulier chez les personnes de moins de 45 ans.

L'empoisonnement accidentel comprend diverses drogues illégales, des médicaments sur ordonnance et en vente libre, ainsi que des solvants et des pesticides.

En 2020, 4605 personnes sont décédées d'empoisonnements accidentels ou d'exposition à des substances nocives, dont environ 57 % de celles qui sont décédées avant l'âge de 45 ans, a rapporté Statistique Canada. Un an plus tard, le nombre de décès par empoisonnement accidentel est passé à 6310, dont 3600 de moins de 45 ans.

En comparaison, Statistique Canada a souligné qu'au plus fort de la crise des surdoses en 2017, 4830 décès étaient attribuables à des empoisonnements involontaires.

Les données publiées jeudi sont provisoires, a déclaré Statistique Canada, car elles n'incluent pas tous les décès survenus au cours de cette période et n'incluent pas d'informations sur les décès au Yukon.

L'agence a précisé avoir recueilli ses données à partir de certificats médicaux complétés par un professionnel de la santé, un médecin légiste ou un coroner.