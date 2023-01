Le New York Times invite ses lecteurs à visiter les Cantons-de-l’Est en 2023

Une aventure à travers la campagne avec des arrêts pour le vin, le fromage et la poutine* , souligne le célèbre journal américain pour présenter la région.

La Véloroute gourmande, qui connecte l’Estrie à Montréal depuis environ un an en passant par divers commerces offrant des produits du terroir, a su charmer le quotidien. On est enchanté de cette reconnaissance, et on imagine que fort probablement, ça va lui donner des ailes. [...] Avec cette visibilité-là aujourd’hui, on va être prêts pour l’été prochain! , s’exclame la directrice générale de Tourisme Cantons-de-l’Est, Annie Langevin.

Cette dernière indique que l’organisation a été très surprise de découvrir la liste jeudi matin.

On ne les avait pas contactés et ils ne nous avaient pas contactés à propos de cette liste-là. C’est une belle surprise, on est vraiment enchantés et très reconnaissants aujourd’hui , souligne-t-elle.

« Il faut saluer toutes les entreprises touristiques et partenaires de notre industrie. C’est grâce à eux et à elles qu’on a cette belle reconnaissance aujourd’hui. » — Une citation de Annie Langevin, directrice de Tourisme Cantons-de-l’Est

Le New York Times décrit aussi la région comme la Nouvelle-Angleterre du Canada* , et recommande d’essayer le vin de glace du Cep d’argent, à Magog, ainsi que les créations de la Fromagerie des Cantons, à Farnham.

Je pense qu’ils voulaient dire la Nouvelle-Angleterre du Canada, mais avec un côté francophone. Je pense que c’est souvent comme ça qu’on se présente, de dire qu’on a cette dualité anglo-franco qui est bien présente dans les Cantons-de-l’Est. On le voit dans le patrimoine bâti, dans l’historique de notre région et dans nos attraits touristiques, évidemment , constate Annie Langevin.

L'article vient par ailleurs donner un coup de pouce à l’industrie touristique pour toucher une clientèle internationale. Ce sont en effet 95 % des visiteurs de la région qui viennent actuellement du Québec. Le tourisme international a d’autant plus été mis sur pause pendant la pandémie. Le New York Times, c’est un grand média [...]. C’est sûr que c’est une belle visibilité, et on va en profiter grandement pour attirer ces clientèles-là dans le futur. Les prochaines semaines et mois pourront nous dire l’impact que ça va avoir , soutient Annie Langevin.

*Traduit de l’anglais par Radio-Canada