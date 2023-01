Un professeur albertain va évaluer l’ampleur du racisme et l’extrémisme au sein de l’armée

À quel point la radicalisation, l'antisémitisme, la xénophobie et le racisme anti-noirs sont-ils enracinés dans les Forces armées canadiennes (FAC)? C’est la question à laquelle tentera de répondre un professeur de l’Université de l’Alberta, Andy Knight, à la demande du ministère de la Défense nationale.

Au terme du processus, il devra aussi proposer une politique pour y faire face.

Un rapport rendu public en avril dernier produit par le Groupe consultatif de la ministre de la Défense nationale sur le racisme systémique et la discrimination faisait déjà état de liens entre des membres des FAC et des groupes d'extrême droite et de suprématistes blancs.

La nouvelle enquête que va réaliser le professeur de relations internationales à l'Université de l'Alberta tentera de jeter une lumière sur les raisons qui attireraient les adeptes de cette idéologie dans l’armée.

Y a-t-il quelque chose, dans la culture de l'armée, qui permet à des gens de ressentir le besoin de s’enrôler et d'utiliser leur formation militaire à des fins personnelles qui, parfois, ne sont pas nécessairement de bonnes fins , s’interroge-t-il, en entrevue.

Son étude, pour laquelle il a reçu une subvention du ministère de la Défense nationale, essaiera aussi de savoir si le phénomène du suprémacisme blanc est répandu dans les FAC , ou limité à une région spécifique.

La subvention lui est attribuée dans le cadre du programme Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité (MINDS).

Elle fait suite à une proposition soumise au ministère par le professeur Knight, dans laquelle celui-ci fait part de ses préoccupations au sujet des suprémacistes blancs, qui semblent infiltrer l'armée au Canada , et les menaces que cela pourrait faire peser sur la sécurité nationale du Canada.

Pour les besoins de son enquête, Andy Knight prévoit mettre à contribution des experts et des décideurs de divers horizons.

Il dit aussi compter sur la collaboration de membres de la haute hiérarchie militaire encore en service, ainsi que sur celle de subordonnés, même s’il dit anticiper des difficultés à obtenir des commentaires de membres de cette dernière catégorie.

Le professeur Knight indique avoir déjà été approché par quelques anciens membres de l'armée qui se disent disposés à lui parler, et assure qu’il garantit l’anonymat aux participants.

Les manifestations ayant paralysé Ottawa l'année dernière ont constitué l'élément déclencheur dans la décision du professeur Andy Knight de se pencher sur l'infiltration des Forces armées canadiennes par des membres acquis à l'idéologie suprémaciste. Photo : La Presse canadienne

L’occupation d’Ottawa, l'alerte de trop

Andy Knight explique que c’est l’occupation d’Ottawa, l’année dernière, par les membres du Convoi de la liberté manifestant contre les mesures sanitaires qui l’a davantage convaincu de l’importance de creuser le sujet de l'extrémisme dans les FAC .

Il souligne que parmi les meneurs de cette manifestation figurent des soldats qui servaient encore sous le drapeau canadien.

« Entre 7 et 13 personnes, qui étaient des militaires activement engagés dans les Forces [armées] canadiennes, faisaient en fait partie de la planification du convoi, et c'était du jamais vu. » — Une citation de Andy Knight, professeur de relations internationales à l'Université de l'Alberta

Selon lui, ces personnes, pourtant censées protéger les Canadiens et les institutions, se sont ainsi retrouvées à agir à contre-courant de leur mission.

Je pouvais comprendre que d'anciens membres [des FAC ] se joignent aux manifestations , soit parce qu’ils étaient peut-être désabusés , dit-il, mais nous parlons de personnes actives dans l'armée [et] qui travaillent contre l’État du Canada.

Andy Knight rappelle, dans un communiqué de l’Université de l’Alberta, que les FAC avaient reçu 143 plaintes en 2020 pour conduite haineuse et attitudes racistes de certains de ses membres.

Il croit par ailleurs que sa détermination à se lancer dans ce travail a coïncidé avec la volonté du ministère de confier, cette fois, une telle recherche à une personne externe à l’armée. Le groupe consultatif ayant préparé le dernier rapport était notamment formé de membres retraités des FAC .

Au nom de la diversité canadienne

Nous devons refléter la diversité du pays dans des institutions comme l'armée , suggère-t-il d’emblée. Nous le faisons [...] à l'Université.

Andy Knight fait ainsi référence à sa récente nomination à un nouveau poste nouvellement créé par l’Université de l’Alberta, celui de vice-recteur à l’excellence et au leadership noirs. Sa mission à ce poste est, notamment, de lutter contre le racisme anti-noir au sein de l’établissement universitaire, et de soutenir le développement de programmes d'études sur les Noirs.

Autant il relève que les tenants de l’idéologie suprémaciste sont déterminés à maintenir leur prétendu privilège blanc , autant il croit que cela ne se produira pas au Canada , parce que ce pays est évidemment beaucoup plus diversifié qu'il ne l'a jamais été .

Il rapporte, à ce propos, que de nombreuses personnes l’ont encouragé via les réseaux sociaux, en se disant disposées à contribuer à son étude.

Beaucoup d'entre eux sont des individus appartenant à des minorités, beaucoup d'entre eux sont de nouveaux immigrants au Canada, et [aussi] beaucoup d'entre eux ont effectivement servi [dans l’armée] , souligne-t-il.

Le professeur Knight dispose d'un an pour remettre son rapport, ainsi que des recommandations de changements à entreprendre.

Avec les informations de La Presse canadienne et Katarina Szulz