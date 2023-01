Une mise en enclos des femelles caribous gestantes au printemps

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs confirme que la capture des femelles gestantes est toujours prévue en mars et avril.

Quatre survols aériens sont prévus jusqu'en mars pour localiser les caribous.

Les femelles devront mettre bas dans les enclos. L'objectif d'une telle opération est de protéger les faons de la prédation durant les premiers mois de leur vie.

La construction de deux enclos de 12 pieds de haut sur les monts Albert et McGerrigle devrait être complétée dans les prochains jours.

L'hiver dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avait reporté d'une année la capture et la mise en enclos des femelles gestantes, car les enclos n'était pas assez grands pour protéger les caribous.

Une opération nécessaire, mais risquée

Selon le professeur à l'Université du Québec à Rimouski et spécialiste du caribou Martin-Hugues St-Laurent, cette opération est nécessaire pour assurer la survie à court terme de la harde de caribous des Chic-Chocs.

La mise en enclos permettra de réduire les causes de mortalité des jeunes caribous, mais aidera aussi à hausser le taux de reproduction des femelles. Elles [les femelles] vont finir leur gestation dans un secteur où elles vont être moins stressées et être plus capable d’investir dans la finalisation de leur jeune caribou , explique Martin-Hugues St-Laurent.

L'enclos de Val-d'Or accueillait sept caribous au début de l'année 2022. Photo : Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs

Le professeur St-Laurent assure que cette méthode fonctionne et donne l'exemple des hardes de Val-d’Or et de Charlevoix qui vivent en enclos. Il convient toutefois qu’elle présente des risques.

Tout d’abord, la poursuite d’un animal pour l’immobiliser et le transporter est risquée.

Au moment de la capture, l’animal peut faire une mauvaise chute et se blesser. Ça peut arriver. C’est la game , explique le professeur St-Laurent.

Il indique faire pleinement confiance en l’expertise des biologistes et des techniciens du ministère de la Faune dans ce genre d'opérations.

Ensuite, les individus mis en enclos peuvent parfois devenir plus naïfs face aux prédateurs une fois relâchés. Ce n'est pas toujours le cas, mais ç'a été montré que c’est possible , explique le biologiste.

Si le gouvernement se lance dans cette direction, c’est probablement qu’ils ont mesuré la balance entre les risques et les bénéfices. Les bénéfices semblaient plus grands, et je crois que c’est le cas , ajoute-t-il.

« Entre la certitude qu’un jeune se fait manger en bas-âge et la probabilité qu’il se fasse tuer plus vieux, il y a une différence et c’est un gain. » — Une citation de Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski

Davantage d’efforts à faire

Martin-Hugues St-Laurent maintient toutefois que davantage d'efforts doivent être faits pour assurer la survie de la harde.

Il se questionne sur ce qu'il adviendra une fois les femelles et les faons relâchés, ce qui est prévu pour la fin de l'été. Est-ce qu’on les relâche dans le même type d’habitat aussi mauvais dans lequel les caribous mouraient avant ? Si la réponse c’est oui, on n’a rien gagné, on a juste dépensé de l’argent , prévient le biologiste.

Le nerf de la guerre demeure la préservation des vieilles forêts puis le maintien de l’habitat du caribou montagnard. Ça prend, dit-il, un plan plus intégré dans lequel on va abaisser davantage le nombre de prédateurs, dans lequel on va s’assurer d’arrêter de rajeunir la forêt dans les secteurs utilisés par les caribous et leur proximité et ainsi arrêter de générer des habitats plus favorables aux prédateurs qu’aux caribous.

Le biologiste attend donc de pied ferme la stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier et montagnard que Québec doit dévoiler d'ici la fin du mois de juin.

Il ne restait en 2020 qu’une trentaine de caribous dans les montagnes de la Gaspésie. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs n’a toujours pas publié l’inventaire du troupeau pour l’année 2021.