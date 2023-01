Atomic Flower Cannabis ferme ses magasins en raison de la « saturation du marché »

Les boutiques sont situées, l’une, sur le chemin St. Mary's, dans le quartier du Vieux-Saint-Vital, et l’autre, plus grande, sur l'avenue Portage. La boutique du Vieux Saint-Vital a été opérationnelle pendant deux ans, tandis que l'autre a été ouverte il y a un an.

On se retrouve des fois avec des magasins à chaque coin de rue dans certains coins de la ville. Il y a beaucoup de gens sur la liste d'attente pour d'autres magasins , lance M. Fortin-Barbier, en entrevue à l'émission l'Actuel.

Il y en a encore plus qui vont ouvrir bientôt. [...] Avec ce qu'on sait de ce qui s'en vient, on s'est dit qu'on allait fermer et essayer de vendre. On voulait en sortir avant que ça soit trop saturé , dit-il.

Il affirme que des acheteurs se sont déjà manifestés, dont la chaîne bien implantée Delta 9, qui possède 16 magasins en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

On aimerait que l'acheteur garde notre nom, comme notre petit bébé. On a deux magasins prêts clé en main. Cependant, avec tout ce qui arrive, on se dit qu'on a eu notre fun et à la prochaine , soutient-il.

En avril 2022, le Manitoba comptait 154 succursales de cannabis, alors que la franchise de Tim Hortons est établie sur une centaine de lieux à travers la province.

À Winnipeg, de nombreux magasins de cannabis ont mis la clé sous la porte au cours des derniers mois, et c’est une tendance qui s’observe un peu partout au Canada.

Face aux difficultés que rencontrent certaines entreprises de l’industrie, le PDG de Delta 9, John Arbuthnot, affirmait, en septembre, que le gouvernement doit réduire la paperasserie et les taxes pour permettre aux petits joueurs de l'industrie du cannabis de survivre.

Un café-cannabis qui n'a pas décollé

Avec la deuxième succursale, celle sur Portage, l'entreprise Atomic Flower Cannabis souhaitait ouvrir un café dans lequel les gens pourraient consommer des produits comestibles du cannabis. Toutefois, la législation ne le permet pas encore.

L'entreprise avait tenté d'obtenir du financement pour ce projet dans le cadre du concours entrepreneurial de la Fosse aux lions en 2022, mais n'avait pas eu la faveur du jury.

On voulait faire un pari que la loi allait changer. C'était censé être en mars, puis mars est devenu juin et octobre. [...] Il n’y a rien qui est arrivé au niveau législatif, on a contacté nos députés provinciaux, mais rien ne s'est passé , dit M. Fortin-Barbier.

Selon lui, si une autre province le fait, le Manitoba suivra, mais pour l'instant le projet-pilote dans la province manitobaine n'a pas vu le jour.

Gabriel Fortin-Barbier fait toutefois savoir que ses collègues dans l'aventure d'Atomic Flower Cannabis ont d'autres projets d'affaires, mais qui ne seront pas dans le secteur de la marijuana.

Avec les informations de Jeremy Laniel