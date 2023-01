Les saumons du fleuve Skeena menacés par Coastal GasLink, selon des Autochtones

Des responsables de la nation Wet'suwet'en affirment que des entrepreneurs du gazoduc Coastal GasLink ont creusé des lits de gravier et conduit de l'équipement lourd à travers l'habitat de frai des saumons du fleuve Skeena, en Colombie-Britannique.

En survolant la zone en hélicoptère, plusieurs représentants autochtones affirment avoir découvert dans quelles conditions les travaux du gazoduc se déroulent. Lillian Wilson, de son nom héréditaire Tsebesa, a fait partie de l’exploration de cette semaine.

« Pendant des mois, Coastal GasLink nous a empêchés d'accéder à nos propres terres pour surveiller les travaux du gazoduc. Maintenant nous savons ce qu'ils cachaient. » — Une citation de Tsebesa, cheffe du clan Likhts’amisyu

La cheffe du clan Likhts’amisyu de la nation Wet’suwet’en explique que les travailleurs de Coastal GasLink ont essayé de creuser des tranchées pour faire passer le gazoduc sans tenir compte des stocks de saumon qui se trouvent dans cette région ni de notre système d'eau potable ou des animaux qui dépendent du fleuve .

La construction du gazoduc fait l'objet de vives oppositions de la nation Wet'suwet'en depuis le début des travaux. Photo : Fondation David Suzuki

Alors que les travailleurs de Coastal GasLink installaient d'énormes pompes pour détourner la rivière Clore, un important affluent du fleuve Skeena, ils n’ont pas réussi à contrôler le limon ou l'érosion dans la rivière, mettant en péril d'innombrables œufs de saumon, a observé le groupe des Wet’suwet’en.

Appel à arrêter les travaux

Selon ces représentants autochtones, les travailleurs de Coastal GasLink ont une conduite imprudente qui viole à la fois les lois wet’suwet’en et canadiennes . Ils demandent à ce que les travaux sur les traversées de rivières s'arrêtent immédiatement pendant que les enquêteurs évaluent les dégâts .

C'est vraiment une force destructrice qui opère dans ce territoire du nord de la Colombie-Britannique, lance Tsebesa.

Le saumon est une espèce emblématique dans le monde et, en particulier au Canada, mais surtout sur la côte ouest , souligne Severn Cullis-Suzuki, la directrice de la Fondation David Suzuki. Il fait tellement partie intégrante de l'ensemble de l'écosystème ici, et là, il est soumis à un stress majeur, au-delà de la pêche , ajoute la défenseure de l’environnement.

« C’est un vrai problème de voir le manque de surveillance. » — Une citation de Severn Cullis-Suzuki, la directrice de la Fondation David Suzuki

Qui est responsable ?

Le problème, c'est que personne n'assume la responsabilité de ce qui se passe là-haut , déplore Tsebesa. Si vous discutez avec Coastal GasLink, ils vous disent de contacter le Bureau d'évaluation environnementale [de la Colombie-Britannique], puis quand vous leur parlez, eux disent que ce n'est pas leur problème et que vous devez parler à votre représentant du gouvernement. En parlant aux représentants du gouvernement, ils répondent qu’ils ne sont pas impliqués dans cette affaire , relate la cheffe autochtone.

Il semble, pour elle, que tout le monde se renvoie la balle, mais qu’en attendant, leurs plaintes qui sont majoritairement des interrogations demeurent sans réponse. Nous supposons simplement qu'il s'agit de Costal GasLink, mais ils ont des sous-traitants. C'est très déroutant.

La compagnie a déjà subi plus de 50 inspections qui ont mené à autant d’avertissements et deux amendes, mais le chef héréditaire wet’suwet’en Na’moks estime que les régulateurs provinciaux ne tiennent pas Coastal GasLink responsable, et que l'entreprise continue à enfreindre les règles, préférant payer ces amendes qui, au final, ne constituent que des frais d’affaires .

La rivière Clore constitue un habitat pour les saumons. Photo : Fondation David Suzuki

Les règles existent, mais tous déplorent que le gouvernement ne les applique pas et ne les respecte pas. Au contraire, il laisse carte blanche à l'industrie, croit la directrice de la Fondation Suzuki.

Dans une déclaration écrite, le Bureau d'évaluation environnementale de la province (EAO) affirme prendre très au sérieux les cas de non-conformité et continue de surveiller activement les exigences du certificat environnemental pour le projet de gazoduc sur une base continue afin de s'assurer que Coastal GasLink les respecte .

Cependant, la déclaration précise que le site de Clore River n'est pas inclus dans l'accord de conformité, mais que les exigences de contrôle de l'érosion et des sédiments en vertu du certificat d'évaluation environnementale s'appliquent à toutes les activités le long du tracé du pipeline . L' EAO ajoute que la direction de la conformité reconnaît avoir reçu une plainte le 8 janvier 2023 selon laquelle Coastal GasLink traversait la rivière Clore sans contrôle des sédiments .

Les droits autochtones bafoués

Une fois de plus, des voix s’élèvent pour dénoncer le manque de respect envers les peuples autochtones et leurs droits.

« Il n'y a juste eu aucune consultation avec notre clan, avec notre peuple, en ce qui concerne leur droit de passage, la construction du gazoduc. Et ils traitent notre peuple, le peuple de cette terre, comme si nous étions des touristes sur nos propres territoires. » — Une citation de Tsebesa, cheffe du clan Likhts’amisyu

Severn Cullis-Suzuki constate qu’autant le gouvernement fédéral que la province bafouent la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Et Patrick Bonin, porte-parole et responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, d’ajouter que cette situation est très préoccupante et inacceptable .