Les propos d’un policier d’Ottawa jugés non professionnels, mais pas offensants

L'agent Paul Heffler, du service de police d'Ottawa ( SPO ), a été suspendu avec solde en avril 2021 après qu'une vidéo enregistrée deux ans plus tôt soit devenue virale sur les médias sociaux.

Dans la vidéo, on pouvait voir et entendre l'agent Heffler et trois autres agents, tous en service et en uniforme, faire des commentaires traitant de race alors qu'ils attendaient d’exécuter un mandat.

Au cours de leur conversation, on entend M. Heffler paraphraser une personne dont le nom est inaudible, en disant : Nos jours sont finis. Le jour de l'homme blanc est terminé.

Les sanctions auxquelles l’agent Heffler devra faire face n'ont pas encore été annoncées (archives). Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

On peut également l'entendre discuter de relations interraciales, affirmant qu'à Toronto tous les couples que vous voyez passer sont des couples mixtes .

J'ai dit à mon fils qu'il pouvait trouver une petite amie chinoise, asiatique , dit M. Heffler dans la vidéo. S'il veut rester dans le mix, il doit mettre son pied dans la porte.

Les commentaires ont été jugés offensants par le SPO et racistes par le président de la Commission de services policiers d'Ottawa de l'époque et divers groupes communautaires.

M. Heffler avait déjà déclaré à la CBC que ses propos avaient été sortis de leur contexte et qu'il essayait de parler de la démographie générale de la population. Il a été accusé en vertu de la Loi sur les services policiers en mars 2022.

De simples observations

Dans une décision rendue publique mercredi, le surintendant à la retraite Chris Renwick qualifie les commentaires de M. Heffler d’injustifiés, d'autant plus qu'ils ont été faits alors qu'il était en service, en train d'arrêter un homme noir.

Toutefois, il est plus difficile de les trouver offensants, et donc de les discréditer, car il faut tenir compte des attentes très diverses de notre public , estime M. Renwick.

M. Renwick cite des opinions publiées dans des courriels et dans un journal local, où des personnes n'étaient pas d'accord avec l'idée que les commentaires de M. Heffler étaient racistes.

Selon le résumé de M. Renwick, M. Heffler a également déclaré lors de l'audience de novembre, qui a duré cinq jours, qu'il n'encourageait pas la haine mais qu'il faisait simplement de simples observations sur un sujet dont les gens parlent tout le temps.

La conversation et les remarques étaient non professionnelles, inutiles et malvenues de la part d'un agent de police en uniforme dans l'exercice de ses fonctions légales, et je les trouve inappropriées , conclut M. Renwick. Cependant, je ne peux pas conclure qu'elles sont en fait offensantes, malgré le fait qu'elles se soient retrouvées dans le domaine public et qu'elles aient porté atteinte à la réputation et à l'image du SPO .

Accusations non liées

M. Renwick a toutefois déclaré M. Heffler coupable de trois autres accusations en vertu de la Loi sur les services policiers, soit d'insubordination pour avoir envoyé des courriels inappropriés et non professionnels, de conduite déshonorante pour avoir envoyé des courriels inappropriés et non professionnels, et de conduite déshonorante pour avoir conclu deux enquêtes criminelles d'une manière inappropriée et non professionnelle.

Dans le cadre de ces deux enquêtes, M. Renwick écrit que M. Heffler a décidé de ne pas engager de poursuites contre deux personnes, toutes deux membres de communautés racialisées , après qu'elles l'aient trompé sur leur identité.

M. Heffler a conclu que les tromperies étaient probablement dues au fait qu'il était un agent de police, et dans un cas, il a déclaré qu'il n'était pas à l'aise de stigmatiser [le suspect] davantage avec d'autres accusations criminelles .

Le quartier général du Service de police d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Selon M. Renwick, le problème est que M. Heffler n'a pas essayé d'établir leur véritable identité par la suite, en partie à cause de sa propre frustration à l'égard d'un système de police interne qui avait verrouillé ses rapports.

Quant aux courriels, M. Heffler a été accusé de les avoir envoyés en février et novembre 2021 à de hauts responsables du SPO , dont l'ancien chef Peter Sloly, et à la liste de distribution principale de la police.

Dans l'un des courriels obtenus par la CBC , M. Heffler interrogeait M. Sloly sur les allégations de représailles formulées par le conjoint de l'une des employées de la police qui avait fait part d'allégations de harcèlement sexuel contre le chef adjoint Uday Jaswal, aujourd'hui démissionnaire.

M. Renwick a jugé que l'envoi de ces courriels à une telle échelle violait un ordre du chef et la politique de la police en matière d'information et de technologie, et constituait donc une insubordination.

Le courriel du 20 novembre 2021 contenait également l'expression souffler de la fumée dans les postérieurs d'une administration narcissique [NDLR: traduction libre] et intéressée et répondait aux critères d’une conduite discréditable, tranche M. Renwick.

Les sanctions auxquelles l’agent Heffler devra faire face n'ont pas encore été annoncées.