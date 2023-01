Une famille en cadeau un peu avant Noël pour le Robervalois Lamine Essalem

C’est en 2019 qu’il avait débuté avec un permis de travail en tant que simple cuisinier à ce restaurant.

Avant d’émigrer, il avait une expérience longue de 25 ans dans le milieu de la restauration, alors qu’il était chef de cuisine dans son pays d'origine.

Il dit lui-même qu'il a pris un pas de recul en s'installant ici. Son pari était de parvenir à prouver sa valeur et gravir les échelons rapidement.

En trois ans, Lamine Essalem est passé de cuisinier à directeur du restaurant Mikes de Roberval. Photo : Radio-Canada / Simon Roy-Martel

Durant ses trois années à Roberval, il a cependant pu garder le contact quotidien avec ses enfants, mais de façon virtuelle.

Il y a un papa qui est ici et qui travaille fort pour vous autres, pour vous amener ici , leur disait-il

Sa femme et ses enfants sont finalement arrivés le 21 décembre.

Le père de famille a indiqué que ça a été tout un choc pour ses proches.

J’ai trouvé une petite difficulté avec mes enfants et surtout avec mon garçon parce que je l’ai laissé à l’âge d’un an et là il a presque cinq ans. Mon garçon laisse une certaine distance entre nous, parce qu’il ne me connaît pas beaucoup. "C’est qui ce monsieur qui habite d’un coup avec nous dans la maison" , a-t-il raconté avec émotion.

Des travailleurs étrangers essentiels

Du côté de son employeur, il est évident que le commerce ne passerait pas au travers de la pénurie de main-d’oeuvre actuelle sans regarder à l’étranger.

Présentement, on ne pourrait pas fonctionner sans travailleurs étrangers. C’est essentiel pour nos opérations présentement de faire venir des travailleurs étrangers , a reconnu le directeur des ressources humaines pour le groupe D Resto, Martin Boily.

D'après un reportage de Simon Roy-Martel