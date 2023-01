Au Nouveau-Brunswick, des appuis à Jenica Atwin dans sa croisade contre le glyphosate

Le gouvernement Trudeau a autorisé à nouveau le glyphosate jusqu'en 2031.

La libérale Jenica Atwin a déposé un projet de loi privé  (Nouvelle fenêtre) dans lequel elle propose de révoquer l'homologation des produits contenant du glyphosate.

Elle a aussi déposé une pétition  (Nouvelle fenêtre) aux Communes, qui demande au ministre fédéral de la Santé d’ interdire la vente et l’utilisation du glyphosate pour protéger la santé humaine et l’environnement .

La démarche de la députée, qui demande à son propre parti de rectifier le tir, est bien reçue au Nouveau-Brunswick, où l’usage du glyphosate est un enjeu et une préoccupation depuis des années.

Jenica Atwin est députée libérale fédérale de Fredericton. (Photo d'archives) Photo : CBC / Jacques Poitras

C'est un pas dans la bonne direction, parce que ça va nécessairement susciter des discussions qui vont nous amener à trouver des façons d'améliorer notre utilisation des pesticides , a déclaré dans une entrevue jeudi Céline Surette, professeure de chimie environnementale à l'Université de Moncton.

Penchant pour l’industrie

On a besoin de repenser au Canada à comment on règlemente en particulier nos pesticides et nos herbicides , dit Céline Surette, qui préconise un principe de précaution à leur égard.

Or, c'est exactement l'inverse qui se produit.

Le problème avec la façon dont on règlemente, tout de suite, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup plus de poids sur les informations que l'industrie produit, versus des études indépendantes , dit Céline Surette.

« Pour le moment, on a vraiment tendance à regarder un peu trop les informations qui viennent des industries. » — Une citation de Céline Surette, professeure de chimie environnementale, Université de Moncton

Céline Surette, professeure de chimie environnementale, en entrevue jeudi. Photo : Radio-Canada

La solution, à son avis, est de mettre l’accent sur une recherche scientifique qui est plus indépendante des intérêts financiers.

La professeure croit que le Canada devait s’inspirer de l’approche de l’Union européenne sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques, désignée par l’acronyme REACH (pour Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Les gens qui sont le plus à l'avant-garde, ce sont les Européens avec leur programme REACH, qui exige que les producteurs de substances chimiques justifient l'absence de risque et, s'il y a des risques, qu'ils justifient pourquoi on devrait l'utiliser malgré le risque que le produit cause à la santé ou à l'environnement , note-t-elle.

Aucune excuse pour ne pas agir

Dans le Restigouche-Ouest, un regroupement citoyen milite depuis des années pour que l’on cesse l’arrosage des terres publiques avec des herbicides à base de glyphosate.

Pour Francine Levesque, porte-parole du groupe formé en 2015, il n’y a aucune excuse pour continuer cette pratique dans les forêts. Elle soutient qu’il faut y mettre fin sans délai.

L’usage de glyphosate en agriculture est un dossier plus complexe à régler du jour au lendemain, reconnaît-elle, tandis qu'en forêt, ça peut-être fait immédiatement sans que ça change du tout l'industrie forestière .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Francine Levesque milite pour la fin de l'épandage du glyphosate depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Francine Levesque dit que les citoyens mobilisés par cet enjeu font pression sur plusieurs politiciens, dont le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, pour l'alerter sur ce que le groupe perçoit comme une incohérence dans les prétentions environnementales du gouvernement actuel.

Si le gouvernement Trudeau veut être cohérent avec les décisions qu'ils ont pris à la COP15 sur la biodiversité, ça n'a aucun sens de continuer d'arroser nos forêts [avec du glyphosate], où on tue les feuillus pour ne conserver que des épinettes , affirme Mme Levesque. Parce que quand on dit qu'on plante différentes espèces, ce sont toutes des espèces d'épinettes différentes. On ne parle plus de biodiversité.

Dans une entrevue à Radio-Canada où elle explique sa démarche, la députée Jenica Atwin déplore, à l’instar de la professeure Céline Surette, que la majorité des études sur lesquelles s'appuie Santé Canada dans ce dossier soit produites par les fabricants d'herbicides eux-mêmes.

Alors qu’elle était députée du Parti vert fédéral, Jenica Atwin avait dénoncé le déséquilibre entre l’attention accordée à la voix des citoyens, comparativement à celle accordée à une poignée de lobbyistes de grandes entreprises .

La députée de Fredericton avait quitté le Parti vert au printemps 2021 pour rejoindre les libéraux, formation avec laquelle elle a été réélue.

Avec des informations de Sarah Déry