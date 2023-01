Délais d’évaluations psychiatriques : des renforts disponibles à Québec

L’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel est débordé. Depuis la pandémie, l’établissement reçoit tellement de demandes d’évaluations pour délinquants dangereux ou à contrôler de la part des tribunaux qu’elle peine à respecter les délais légaux. Depuis le 1er avril dernier, l’Institut a reçu 50 demandes. Elle en traite normalement 40 par année.

Le nombre d’experts aptes à réaliser ce type d’évaluation au Québec ne suffit pas pour répondre à cette demande grandissante qui ne peut être absorbée que par l’Institut , mentionne par courriel Pascale Trudeau, la conseillère aux communications de l’établissement.

Au Québec, toutes les demandes pour ce type d’évaluation légale doivent passer par l’Institut Pinel. Or, l’établissement indique que seulement trois de ses experts sont actuellement formés pour le faire.

Depuis 2012, l’Institut Philippe-Pinel peut aussi compter sur l’aide d’un psychologue spécialement formé de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ). En 10 ans, celui-ci a réalisé 85 évaluations pour délinquants dangereux ou à contrôler.

Devant la grande quantité de demandes reçues à l'Institut Pinel, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a offert son aide au gouvernement avant les Fêtes.

Nous avons offert de rehausser les heures de psychologue à très court terme et de faire un appel de candidatures au sein du CIUSSS pour ajouter et former un ou une nouvelle psychologue , indique par courriel Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSS. Des pourparlers ont lieu actuellement. Nous pourrons travailler à faire ces ajouts dès que nous aurons obtenu les autorisations financières .

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas été en mesure de commenter cette information jeudi.

L’Institut Philippe-Pinel affirme quant à lui que l’Institut universitaire en santé mentale de Québec a le mandat de réaliser 15 évaluations par année, et ce depuis 2011. Or, Pinel aurait régulièrement dû pallier les difficultés de l’IUSMQ et celles d’un autre établissement mandataire à atteindre cet objectif.

Nous sommes ravis que le CIUSSS de la Capitale-Nationale, avec lequel nous avons justement eu des échanges récents, puisse s’acquitter de son mandat en réalisant 15 évaluations par année, et qu’il travaille à en faire plus , indique Pascale Trudeau.

De l’air pour les tribunaux

L’avocat criminaliste Pierre Gagnon espère l’arrivée de cette nouvelle ressource à Québec. Chaque psychiatre supplémentaire qui sera rendu disponible à la communauté juridique, on va le saluer , dit-il.

Me Gagnon a plus d’une fois eu recours à l’expertise de psychiatres légistes. En plus des évaluations pour délinquants dangereux, ceux-ci peuvent effectuer deux autres types d'évaluation : pour aptitude à subir un procès et de responsabilité criminelle. Dans tous les cas, les délais sont importants et ne datent pas d’hier selon l’avocat.

[Les psychiatres légistes] ne sont pas légion. Ils sont quand même quelques-uns dans la province et on a beaucoup de difficulté à retenir leurs services , dit-il.

L’Institut Pinel affirme que les délais inhabituels ne concernent que les évaluations pour délinquants, mais ce n’est pas ce qu’observe Me Gagnon.

En toute logique, si des psychiatres qui font de la psychiatrie légale sont sollicités pour réaliser des expertises en matière de dangerosité, de délinquant à contrôler, le temps qu'ils doivent consacrer à ces expertises, ils ne peuvent pas le [consacrer] à des expertises de la nature de celle de la [...] non-responsabilité criminelle.

Un exemple probant est celui du procès de son client Martin Lévesque, accusé du meurtre d’une femme en septembre 2021. Les procédures auraient pu débuter beaucoup plus tôt si l’avocat avait pu obtenir une expertise psychiatrique promptement. Dans ce cas-ci, il estime qu’il obtiendra une évaluation de non-responsabilité criminelle un an après en avoir fait la demande.

Je peux très bien comprendre que les médecins soient débordés, mais la conséquence en est que ça entraîne des délais au niveau judiciaire, explique-t-il. Tout le monde craint que des arrêts de procédure soient prononcés.

Il estime qu’il faudrait rendre cette expertise plus attrayante pour accélérer les procédures et éviter d’être confronté à des abandons de procédures en vertu de l’arrêt Jordan.