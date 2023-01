Des travaux pour améliorer l’acoustique au Complexe sportif Desjardins

La réverbération du bruit crée de la cacophonie et empêche les athlètes et les spectateurs de bien entendre l'animation ou la musique, par exemple.

Des hockeyeurs ont également de la difficulté à communiquer entre eux sur la glace, les entraîneurs et les arbitres ont du mal à se faire entendre par les patineurs.

L'acoustique actuelle complique également les performances des patineuses artistiques qui peinent à entendre la musique de leur numéro.

On n’est pas capable d’entendre les notes qui servent d’indices [pour la chorégraphie]. Elles sont obligées de presque mémoriser leur musique pour savoir qu’à tel endroit, elles doivent en faire un élément , explique le président du Club de patinage artistique de Rimouski, Marc Boudreau.

Aucune compétition de patinage artistique ne peut être organisée au Complexe sportif en raison de cette situation.

La Ville de Rimouski a donc prévu un budget de 400 000 $ pour l'ajout de panneaux acoustiques en juin sur le toit afin de diminuer l'effet de réverbération du bruit.

Elle a déjà reçu trois soumissions qui vont de 350 000 $ à 680 000 $.

La Ville indique qu’elle ne pouvait pas régler ce problème en amont lors de la construction du Complexe en 2018 parce qu’elle devait respecter le budget de 42 millions de dollars.

On a été obligés de faire des choix économiques, confirme le directeur du service Génie et environnement de la Ville de Rimouski, Rémi Fiola. On voulait faire le bâtiment. Parmi les choix, l'acoustique a été retirée du projet. On espérait que ça allait être mieux.

La Ville s'attendait déjà à effectuer certains ajustements au complexe après sa construction en fonction des commentaires de la clientèle.

