Chaos à l’aéroport de Vancouver : YVR fait son mea culpa à Ottawa

De passage devant le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes, jeudi, la PDG de YVR, Tamara Vrooman, a fait son mea culpa pour le chaos à l’aéroport international de Vancouver durant la période des fêtes.

Face aux membres du comité, qui tentaient de comprendre les facteurs ayant causé les nombreux retards et annulations dans les aéroports du pays pendant la période des fêtes, Tamara Vrooman a blâmé la température extrême pour expliquer la situation.

L’impact de ces événements météorologiques sur les employés a été amplifié par les températures extrêmement froides en Alberta.

La PDG de YVR Tamara Vrooman a fait son mea culpa pour les problèmes à l'aéroport international durant la période des fêtes. Photo : Radio-Canada

Selon la PDG , l'aéroport était prêt à affronter la tempête, mais la quantité de neige tombée a été plus importante que ce qui était anticipé. Résultat : des avions et leurs passagers ont été pris sur le tarmac pendant des heures et des milliers de Canadiens ont vu leur vol annulé.

Tamara Vrooman a qualifié les perturbations d' inacceptables et a déclaré que YVR a déjà mis en place des mesures préliminaires en cas de perturbations météorologiques plus graves.

YVR promet de faire mieux

En entrevue à CBC après sa comparution, Tamara Vrooman a réitéré que son organisation devra améliorer la coordination des communications et ses prévisions météorologiques.

Un exercice d’analyse, auquel les différentes parties et le public seront appelés à participer, sera d’ailleurs lancé la semaine prochaine. Cette expérience nous permet de vraiment regarder les processus mis en place ici à l'aéroport qui nous ont bien servi au cours des trente dernières années, mais qui doivent être améliorés , a-t-elle affirmé.

Des passagers dont les vols ont été retardés ou annulés en raison de la tempête de neige ont dû dormir à l'aéroport le 20 décembre 2022. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Plusieurs passagers se sont plaints de la difficulté à obtenir des mises à jour de l’évolution de la situation.

Je pense que la plupart des gens comprennent que la météo perturbe, mais ce dont ils ont besoin, ce sont des informations pour prendre une décision éclairée , a concédé Tamara Vrooman. Dois-je attendre à l'aéroport, ou dois-je rentrer chez moi parce que le vol n'est pas retardé, il est en fait annulé?

Les fortes neiges du 20 décembre ont forcé les compagnies aériennes à annuler la plupart des vols, et ce, durant une des périodes les plus achalandées de l’année.

Pour rattraper les retards, l'administration aéroportuaire avait annulé les vols internationaux durant 48 heures et espérait pouvoir retourner à la normale quand la région a dû faire face à une nouvelle tempête de neige suivie de pluie verglaçante à la veille de Noël.

Des centaines de bagages n'étaient toujours pas réclamés le 29 décembre dernier à l'aéroport de Vancouver, une semaine après de nombreux retards et annulations. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Des passagers se sont donc retrouvés en transit à l’aéroport pendant plusieurs jours. L’administration aéroportuaire a ainsi réservé 400 chambres dans des hôtels locaux et offert gratuitement aux passagers des cartes-cadeaux de restaurants, des bouteilles d’eau, des collations et des couvertures.

Les répercussions ont duré des semaines, avec des voyageurs bloqués et des bagages s'empilant dans tout l'aéroport. Selon Tamara Vrooman, les pénuries de bagagistes et de personnel au sol ont exacerbé ces problèmes.