Du soutien pour un jeune homme blessé en faisant du rodéo

La famille de Sandy Cooper-Black de Consul, dans le sud-ouest de la Saskatchewan, indique qu’elle reçoit un soutien massif de la part d’amis et de personnes anonymes après que le jeune homme de 16 ans s’est brisé le cou lors d'un rodéo dans le sud de l'Alberta.

C'est incroyable la quantité de soutien que mon fils reçoit de tout le monde, il y a tant de gens que je ne pourrais même pas les nommer , affirme la mère du garçon, Glenice Cooper-Black.

Glenice Cooper-Black ajoute que, récemment, elle a reçu un appel de la part des amis de classe de son fils, parce qu’ils ont décidé de recueillir des fonds pour aider leur ami à travers la vente des billets d’un match de hockey.

De son côté, le chanteur Colter Wall, qui est également l’une des connaissances de la famille Cooper-Black, a annoncé sur sa page Instagram qu’il donnera toutes les sommes tirées de son album à la famille. Ainsi, prévoit-il de lancer une campagne à ce sujet.

« Je veux récolter de l'argent pour cet enfant, qui est un frère pour moi. » — Une citation de Colter Wall, chanteur

En une journée, près de 640 personnes ont donné plus de 72 000 $ à la campagne de GoFundMe qui a été lancée par un voisin du village de Consul.

Les fonds reçus par la famille serviront à financer le rétablissement de Sandy, ainsi que la rénovation de la maison familiale afin de la rendre plus accessible pour lui, explique la mère de Sandy Cooper-Black.

À la fin de l'année dernière, un mauvais incident pendant un rodéo a laissé le jeune homme de 16 ans paralysé à partir de la taille.

Les ambulanciers présents sur la place ont commencé à le soigner. Cependant, Sandy Cooper-Black affirme qu’il ne pouvait pas bouger ses bras ou ses jambes.

Je n'ai pas paniqué jusqu'à ce que je sois dans l'ambulance , raconte le jeune homme.

Les dommages subis par Sandy Cooper-Black n'étaient pas curables, mais il a été opéré pour éviter toute autre complication, selon sa mère.

Sandy Cooper-Black, 16 ans de Consul en Saskatchewan, est convaincue que ses blessures ne détermineront pas le reste de sa vie. Photo : Facebook / Sandy Cooper Community

Pour sa part, le père de Sandy Cooper-Black, Dan Black, affirme que son fils était un cavalier de bronco depuis environ un an et demi et qu'il était encore en apprentissage.

Vous essayez de prendre toutes les précautions nécessaires, mais des accidents peuvent se produire lorsque vous avez affaire à des animaux de cette taille et de cette force , explique Dan Black.

Selon l’organisatrice de l'événement de rodéo, Kristina Barnes, certaines des précautions mises en place lors de ce type d'événements comprennent la manipulation des animaux et la présence de secouristes et de vétérinaires sur place.

Elle ajoute également que les incidents comme celui de Sandy Cooper-Black sont très rares.

Les médecins de Sandy Cooper-Black n’ont pas partagé beaucoup d'informations concernant son rétablissement. Photo : Facebook / Sandy Cooper Community

Actuellement, Sandy Cooper-Black est capable de bouger son bras droit, mais au cours des six prochaines semaines, des soins permettront de rétablir le mouvement de son bras gauche, de son poignet et de ses doigts droits.

« Je n'ai pas l'intention d'abandonner. » — Une citation de Sandy Cooper-Black, 16 ans

Ses médecins n’ont pas partagé beaucoup d'informations concernant son rétablissement.

Avec les informations de Nicholas Frew