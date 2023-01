Firme McKinsey : Québec solidaire veut faire témoigner 16 sous-ministres

« Nous sommes préoccupés par des révélations récentes concernant l’influence de certaines compagnies privées au sein de l’administration publique, ainsi que la dévalorisation de l’expertise de l’État au profit de contractants externes », écrivent deux députés solidaires, Christine Labrie et Haroun Bouazzi, dans leur lettre au président de la Commission, Jean-François Simard (CAQ).

« Les parlementaires doivent pouvoir examiner l'ampleur, la valeur ainsi que la pertinence du recours à la firme McKinsey et à toute autre firme-conseil, au sein de l'appareil d'État. » — Une citation de Lettre de Québec solidaire au président de la Commission des finances publiques.

Le parti veut aussi que soient rendus publics l’ensemble des contrats avec ces firmes ainsi que leurs valeurs.

Radio-Canada a déjà révélé l'automne dernier que le gouvernement Legault avait payé 35 000 $ par jour pour les services de McKinsey durant la pandémie de COVID-19. Ses consultants avaient notamment travaillé à la mise en place de stratégies de dépistage, de vaccination et d'approvisionnement.

Durant la crise sanitaire, McKinsey a eu des contacts avec différents ministères comme celui du Travail, celui de l'Emploi et celui de la Sécurité publique. La firme a aussi reçu des millions de dollars du ministère de l'Économie pour l'aider à préparer son plan de relance.

Le premier ministre, François Legault, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, juste avant une conférence de presse sur la COVID-19 durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Convoquer 16 sous-ministres

En plus des finances publiques, la Commission a pour compétence de se pencher, entre autres, sur l'administration du gouvernement, la fonction publique et l'approvisionnement.

Dans le cadre du mandat d'initiative, Québec solidaire demande que les députés membres de la Commission puissent interroger 16 sous-ministres, soit ceux ayant les responsabilités suivantes :

Affaires municipales et Habitation

Conseil exécutif

Cybersécurité et Numérique

Économie, Innovation et Énergie

Éducation

Emploi

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

Famille

Finances

Immigration, Francisation et Intégration

Ressources naturelles et Forêts

Santé et Services sociaux

Secrétariat du Conseil du Trésor

Sécurité publique

Transports et Mobilité durable

Travail

En mai 2020, le gouvernement Legault avait rejeté une demande des partis d’opposition pour rendre publique « la transmission de tous les avis et documents produits par la firme ».

McKinsey emploie 30 000 consultants dans 130 bureaux, répartis dans 65 pays. Elle conseille tant des entreprises privées que des gouvernements et des sociétés publiques. Photo : AFP / Fabrice Coffrini

Radio-Canada a aussi révélé qu'Hydro-Québec a octroyé 27 contrats d'une valeur de 38 millions de dollars à la firme McKinsey depuis 2016. Les mandats donnés aux consultants portent sur des enjeux stratégiques, par exemple sur des questions d'approvisionnement ou des décisions d'innovation.

Ce cabinet-conseil aide aussi la société d'État à valider des décisions sur la pertinence d'effectuer des travaux de réfection de centrales hydroélectriques et sur les investissements à faire.

Enquête parlementaire au gouvernement fédéral

À Ottawa, les partis d'opposition se sont entendus, mardi, pour forcer la tenue d'une enquête du comité des opérations gouvernementales sur les contrats octroyés à McKinsey.

Radio-Canada révélait, début janvier, que le recours à la firme américaine avait été multiplié par 30 depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau, par rapport au gouvernement précédent de Stephen Harper. Les consultants de McKinsey sont notamment très présents à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

L'objectif est d'obtenir des courriels, des messages textes, des rapports et tout document qui permettra de « mieux connaître l’influence que cette entreprise joue dans le gouvernement libéral », a expliqué le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre.

Tous les partis d'opposition, de droite comme de gauche, ont fait part de leurs préoccupations.

Une enquête du Sénat français a donné des résultats

En France, une enquête du Sénat  (Nouvelle fenêtre) a conclu à « un phénomène tentaculaire » et à un « recours massif » à ce type de consultants, soulevant des questions quant à « la bonne utilisation des deniers publics » et à « notre vision de l’État et de sa souveraineté face aux cabinets privés ».

« Le recours aux consultants constitue aujourd’hui un réflexe : ils sont sollicités pour leur expertise (même lorsque l’État dispose déjà de compétences en interne) et leur capacité à apporter un regard extérieur à l’administration. » — Une citation de Extrait du rapport d'enquête du Sénat français déposé en mars 2022

Le Sénat français craint « une relation de dépendance [qui] peut s’installer entre l’administration et ses consultants ».