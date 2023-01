Un coup de feu tiré dans une école de Toronto

Selon la police, l’homme intervenait pour mettre fin à une bataille dans les toilettes de l’école secondaire alternative d’East York quand un coup de feu a été tiré vers le sol, la balle a rebondi sur le mur et frappé sa chaussure. Il a été transporté à l’hôpital.

L’école a été placée en confinement pendant une partie de l’après-midi.

L’inspecteur Jason Albanese, de la police de Toronto, a déclaré que six personnes étaient en cause et qu'elles avaient pris la fuite avant l'arrivée de la police. La police croit que certaines d’entre elles sont des élèves de l’école.

L’arme n’a pas été retrouvée.

Environ 130 élèves fréquentent cette école. Une soixantaine d’entre eux s’y trouvaient lorsque le coup de feu a été tiré, selon le porte-parole du Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) Ryan Bird.

La violence à l'école et la violence armée continuent d'être un problème urgent pour le service de police de Toronto , a déclaré l’inspecteur Albanese.

D’autres événements violents se sont produits au cours des derniers mois dans des écoles torontoises.