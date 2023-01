« Retournez à des actions plus prudentes », la Dre Etches inquiète par la situation virale

Rassemblements du temps des Fêtes et relâchement des mesures sanitaires, la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO) craint que la population ne prenne plus les virus respiratoires aussi au sérieux qu’elle le devrait.

Les indicateurs associés à la COVID-19 dans les eaux usées suggèrent que la région fait présentement face à une nouvelle vague de la pandémie. Les chiffres ont presque doublé depuis les Fêtes et ce n’est qu’une question de temps avant que le sous-variant d’Omicron, le X.B.B.1.5 n’arrive dans la région.

C’est ce qui préoccupe la Dre Vera Etches, de passage à l’émission Sur le vif, jeudi. Ce n'est pas juste la COVID-19 qui est très haute dans les eaux usées. C’est inquiétant à cause de la grippe aussi et du virus syncytial.

La Dre Vera Etches craint que la population est passée à autre chose et ne prend plus la situation sanitaire au sérieux (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Maintenant, c’est différent de l’année passée , remarque-t-elle. On a la protection des vaccins contre la COVID-19 et les doses de rappel, le [vaccin] bivalent, [c’est] important comme protection.

N’en reste que nous avons des célébrations plus grandes, des événements plus grands , observe la médecin-chef. Le port du masque à l’intérieur, ce n’est pas toujours le même niveau que l’année passée.

« Je pense que c’est important de retourner à des actions un peu plus prudentes, d’éviter la transmission des virus respiratoires. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

La Dre Etches recommande la dose de rappel du vaccin bivalent à un intervalle de trois à six mois après la dernière dose reçue. C’est parce que le niveau d’immunité diminue un peu et c’est clair, il y a des données qui démontrent que les doses de rappel [du vaccin] bivalent peuvent aider avec le variant d’Omicron , explique cette dernière.

Les vaccins demeurent disponibles dans les pharmacies ou au sein de cliniques à travers la Ville.

Mesures sanitaires

La médecin-chef souhaite acquérir davantage de connaissance sur le sous-variant d’Omicron pour comprendre quels sont les impacts de ce virus .

Elle est néanmoins convaincue que la dose de rappel du vaccin bivalent demeure utile, même dans le cas du X.B.B.1.5, puisqu’il s’agit d’un sous-variant.

Peu importe le variant, les actions pour éviter la transmission de la COVID-19 et des maladies respiratoires sont les mêmes , réitère-t-elle.

Rester chez soi en cas de symptômes, éviter de rendre visite aux personnes plus à risque, immunodéprimées ou plus âgées, compte parmi les recommandations mises de l’avant par la Dre Etches et par SPO .

Même si les symptômes sont moins graves, [je suis] d’avis [qu’il faut] éviter les visites avec les personnes plus à risque , ne manque pas de marteler la docteure.

D’autant plus que la médecin-chef a l’impression que la population est passée à autre chose.

Quand je regarde les comportements, je pense qu’une majorité de la population pense que la COVID-19 ce n’est pas un grand risque pour eux , constate-t-elle. Mais c’est clair que la COVID-19 est une cause de décès importante, encore.

« Si nous faisons notre part, ça peut aider les populations plus à risque. » — Une citation de Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

Réduire la taille des rassemblements et prendre pour habitude de porter le masque à l’intérieur peut contribuer à réduire la pression actuellement exercée sur les hôpitaux, croit la Dre Etches.