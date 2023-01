Dans la tête des correspondants à l’étranger de Radio-Canada

Comment travailler en zone hostile? Peut-on rester neutre face au danger ou à la détresse? Comment couvrir les effets des changements climatiques ou encore les drames à répétition aux États-Unis, la propagation de la désinformation ou le recul des droits des femmes dans le monde? Voici quelques-unes des questions auxquelles sont confrontées nos correspondants et correspondantes Marie-Eve Bédard, Raphaël Bouvier-Auclair, Tamara Alteresco, Philippe Leblanc, Azeb Wolde-Giorghis et Frédéric Arnould.

La guerre en Ukraine, un impact mondial

C'est le conflit qui a dominé l'année 2022 et dont les répercussions se sont fait sentir partout dans le monde. L'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février dernier, a affecté le travail de la plupart des correspondants de Radio-Canada, notamment en Europe.

Cette guerre, comme le rappelle Marie-Eve Bédard, était en cours depuis 2014, notamment dans l’est de l’Ukraine où elle couvrait les bombardements avant l’invasion de l’armée russe. Elle a pu se rendre à Kiev peu avant l’entrée des troupes de Vladimir Poutine dans le pays.

L’une des plus grandes craintes en tant que journaliste, c’est de ne pas être au bon endroit au bon moment. Et dans un pays comme l’Ukraine, qui est quand même assez vaste, ça peut être une source d’angoisse assez importante, relate-t-elle.

Tamara Alteresco a longtemps été basée à Moscou avant que le bureau de Radio-Canada qui s'y trouve ne ferme dans la foulée de la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada

Tamara Alteresco, elle, se trouvait de l’autre côté de la frontière, côté russe, trois mois avant la décision de Vladimir Poutine de fermer le bureau de Radio-Canada à Moscou.

On avait passé la semaine qui a précédé l'invasion à la frontière et on savait qu’il ne fallait pas bouger de là parce qu’on voyait les images des chars et des dizaines de milliers de soldats déployés , se rappelle-t-elle. On ne veut pas y croire jusqu’à ce que ça se produise. On se dit toujours qu’il va y avoir une quelconque tractation.

« J’étais à l’hôtel, on attendait un discours de Vladimir Poutine. [...] À ce moment-là on a reçu un message annonçant la fermeture de l’espace aérien et je pense qu’après ça on n’a pas arrêté depuis. » — Une citation de Tamara Alteresco

Philippe Leblanc, quant à lui, s'est rendu à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, une ville devenue plaque tournante pour les déplacés . Moi, j’ai vu de l’entraide, les premiers mouvements de résistance où les gens aidaient les soldats [ukrainiens] sur le front en leur acheminant des denrées. Tout le monde essayait de faire sa part à sa façon.

Philippe Leblanc, correspondant en Asie. Photo : Radio-Canada

Plusieurs de ces réfugiés ont fui vers la Pologne, pays voisin où se trouvait Raphaël Bouvier-Auclair, qui souligne l'importance des répercussions de cette guerre qui se font sentir encore aujourd'hui en Europe. L’une des scènes qui l’a le plus marquée est celle des trains transportant les migrants fuyant le conflit : c’est le genre de scène qu’on n’aurait pas cru possible en Europe à cette époque.

Travailler en zone hostile

Des États-Unis à l’Ukraine, en passant par l’Afghanistan, la couverture des violences sous toutes ses formes occupe une grande partie du travail des correspondants à l'étranger. Quels sont les défis logistiques auxquels ils font face lors de leur déplacement en zone hostile et comment se préparent-ils face aux dangers?

Marie-Eve Bédard a couvert de nombreux sujets dans des zones périlleuses au Moyen-Orient et en Asie. Photo : Radio-Canada

Accepter de prendre le risque, c’est quelque chose qu’on fait même avant de partir , explique Marie-Eve Bédard qui, avant d'être correspondante en Europe, était basée au Moyen-Orient où elle a couvert plusieurs conflits armés.

« La première des préoccupations est toujours sécuritaire, on s’assure qu’on a des équipements comme des casques, des gilets pare-balles, des téléphones satellitaires parce qu’on ne sait pas si les télécommunications vont tenir ou pas. » — Une citation de Marie-Eve Bédard

Parfois on est surpéparés, mais au moins on ne manque de rien , poursuit-elle, affirmant compter sur des conseillers en sécurité qui peuvent identifier certains dangers plus facilement que nous .

Tamara Alteresco, quant à elle, concède que la peur est bien présente. J’ai beaucoup moins d’expérience en zone de guerre que Marie-Eve, c’était presque un baptême pour moi. [...] Je le vis moins bien, mais il n’y a pas de panique. Il y a l’instinct, on sait quoi faire, on reste calme et c’est ça qui nous sauve dans la majorité des situations.

Ayant été basées à Moscou, elle et son équipe ont été des témoins directs des répercussions des sanctions occidentales sur la Russie.

Du jour au lendemain, notre situation [...] a dramatiquement changé , raconte-t-elle. On n'utilise pas de cartes de guichet [en Russie], tout est payé via [l'application mobile] Apple Pay qui a été bannie. On ne pouvait donc même pas aller à l’épicerie ou à la station-service payer l’essence. On ne pouvait plus transférer de l’argent de Montréal vers la Russie. On s’y était préparé, mais on ne pouvait pas rester pendant des semaines et des semaines en Russie une fois que les sanctions ont été annoncées.

Drames à répétition aux États-Unis

Les États-Unis sont, depuis plusieurs années, aux prises avec une flambée de violences par armes à feu qui ne cesse de s’aggraver avec plus de 600 fusillades recensées chaque année depuis 2020. L’une des tueries les plus meurtrières a eu lieu en mai dernier dans une école d’Uvalde, au Texas, et a fait 22 morts, dont 19 enfants. Une tuerie que Frédéric Arnould a couverte.

Quand il y a un homme équipé d’un fusil militaire qui abat des enfants à bout portant [...] c’est toujours épouvantable. On se dit à chaque fois que ça va changer, mais rien de change , dit-il.

« Quand je couvre un tel événement je ne peux pas faire abstraction de ma propre situation: je vis aux États-Unis, j’ai deux jeunes enfants qui vont à l’école en sol américain [...] Ça nous plonge dans la possibilité que ça nous arrive à nous aussi. » — Une citation de Frédéric Arnould

À la différence des zones de guerre, selon lui, il y a une imprévisibilité qui est toujours omniprésente au niveau de la violence aux États-Unis : on peut aller à l’épicerie, on peut aller à l’école et on peut faire les frais d’une balle perdue [...], mais ça fait partie de notre travail de sensibiliser les gens sur ces fusillades.

La journaliste Azeb Wolde-Giorghis. Photo : Radio-Canada

Même réalité pour Azeb Wolde-Giorghis, dont le fils a pris part à des simulations de fusillades scolaires. Ce qui est terrible aux États-Unis c’est que la violence ne finit pas, elle est là tous les jours et le paradoxe, c’est qu’après une fusillade, les gens achètent des armes pour se protéger. [...] Il y a ce sentiment d’impuissance.

Couvrir la détresse humaine

Des fillettes vendues par leurs parents en Afghanistan, des enfants détenus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, des orphelins ukrainiens fuyant la guerre en Ukraine… Les correspondants à l’étranger de Radio-Canada ont été confrontés à plusieurs situations de détresse humaine. Mais comment rester neutre face à ces situations-là?

Ce qui se passe en Afghanistan est éprouvant , souligne Marie-Eve Bédard qui a visité le pays plusieurs fois au cours des 20 dernières années. Depuis son dernier reportage dans le pays en juin 2022, sur des familles afghanes réduites à vendre leurs filles en mariage, son nom et celui du caméraman Sergio Santos se sont retrouvés sur une liste qui viendrait des services de renseignement des talibans de gens à arrêter et à assassiner.

Comme femme occidentale, c'est choquant de voir des parents vendre leurs fillettes, dit-elle, mais si on fait ce métier-là, il faut avoir beaucoup d'empathie pour les gens. Je ne peux pas me mettre à la place de ces familles-là, je n'ai jamais connu leurs réalités, et je ne peux même pas l'imaginer .

Frédéric Arnould, correspondant aux États-Unis. Photo : Radio-Canada

À l'autre bout de la planète, Frédéric Arnould a couvert la crise des migrants à la frontière américano-mexicaine, crise qui perdure avec l'affluence toujours plus importantes de personnes en quête d'une vie aux États-Unis. Il s'est notamment rendu dans un refuge à Tijuana, au Mexique, où il y avait des centaines de migrants entassés depuis six mois, un an, ou plus et qui vivaient dans des conditions évidemment très précaires .

C'est sûr qu'on est bouleversé humainement , indique-t-il. On ne peut qu'être ému quand un petit garçon de 5 ans me prend la main et me demande de jouer avec lui en me disant qu'il aimerait venir me voir aux États-Unis. Mais en même temps on est impuissant parce qu'on ne peut rien faire.

L'autre guerre, celle contre les changements climatiques

Appelés à sillonner le monde, les correspondants à l'étranger sont aussi témoin des impacts des changements climatiques et l'augmentation importante du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes.

Pour Raphaël Bouvier-Auclair, l'un des reportages les plus frappants sur les effets des changements climatiques est celui sur la fonte des glaciers en Suisse, produit cet automne. La Suisse a perdu 6 % de la superficie totale de ses glaciers et ça se voit clairement sur le terrain , raconte-t-il . Il y a eu tellement d’autres exemples cette année, comme les chaleurs extrêmes en Europe .

« C’était l’année la plus chaude jamais enregistrée en France. La lutte contre les changements climatiques est un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations en Europe. » — Une citation de Raphaël Bouvier-Auclair

Raphaël Bouvier-Auclair, correspondant en Europe. Photo : Radio-Canada

Azeb Wolde-Giorghis cite quant à elle le lac Mead, le plus large réservoir d’eau aux États-Unis dont le niveau a dramatiquement baissé alors que 40 millions de personnes dépendent de lui dans sept États, dont l'Arizona, la Californie et le Nevada.

Ce qui est assez incroyable, c’est qu’on voit à vue d’œil le niveau de l’eau baisser [...], mais on a l’impression qu’il y a une espèce de déni chez les gens [...] qui veulent continuer à arroser leur pelouse même s’il n’y a plus d’eau , explique-t-elle.

« Il y a une urgence climatique, il y aura de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes, on le voit, on l’a énormément senti en Arizona et au Nevada. » — Une citation de Azeb Wolde-Giorghis

De son côté, Philippe Leblanc dit avoir été plus porté sur les solutions, notamment dans les rues de Taipei à Taïwan, où, tous les soirs, une mélodie de Beethoven résonne à l'arrivée des camions à ordures pour inciter les citoyens à apporter eux-mêmes leurs déchets.

C’est une façon de les responsabiliser, de les sensibiliser à leur propre consommation et ça démontre qu’on peut faire quelque chose , affirme-t-il.

« En tant que journaliste, c'est notre travail de montrer les effets des changements climatiques, mais aussi qu’il y a de grandes et de petites solutions et qu’on peut faire une différence. » — Une citation de Philippe Leblanc