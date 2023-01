Rau_Ze, les promesses d’un diamant brut

Ce petit quelque chose de spécial, on le doit sans aucun doute à la dyade créative que forment Rose Perron et Félix Paul.

D’abord, lorsqu’elle est sur scène, la chanteuse ne laisse personne indifférent. Du haut de ses 21 ans, Rose Perron captive l’auditoire grâce à sa voix puissante et profonde. Sa présence scénique se déploie habilement, à mi-chemin entre la désinvolture et l’audace.

Ses envolées vocales donnent des ailes à la riche musicalité du groupe. Aux confins du R’n’B, du jazz, de la pop et du soul, le son imaginé par Félix Paul est tout aussi complexe qu’accessible, un précieux équilibre qui a charmé les juges et le public des Francouvertes.

Le binôme est accompagné par les musiciens du groupe Pockethead : Henri Bouchard (guitare basse), Juan Espitia (batterie) et Jeremy Leon (saxophone).

Rencontre fortuite

L’essence de Rau_Ze repose sur une histoire d’amitié, qui s’est ensuite cristallisée autour d’un amour inconditionnel pour la musique. Rose Perron et Félix Paul ont fait connaissance au Cégep de Saint-Laurent lors de leurs études en jazz.

Grâce à des spectacles dans de petites salles vétustes et à des improvisations musicales se terminant lorsqu’apparaissent les premiers métros, leur relation s’est développée au fil du temps pour atteindre ce que Félix Paul qualifie de fusion musicale .

Rose et moi, c’est un coup de cœur artistique, explique le musicien de 25 ans. Rose m’inspire. On s’inspire, on chemine ensemble. J’ai l’impression qu’on se complète artistiquement, sur le plan de la composition et de l’écriture des paroles.

Si le multi-instrumentiste a pu compter sur une mère musicienne comme modèle, Rose Perron n’a pas grandi dans une famille particulièrement portée sur la musique, même si elle se rappelle avoir découvert certains monuments grâce à ses parents.

Ma mère m’a fait entendre beaucoup de George Michael, mon père, beaucoup de Diane Dufresne et de Plume Latraverse, se remémore-t-elle. Mes parents sont enseignants. La musique a toujours été vue comme un loisir.

Rose Perron et Félix Paul se partagent la composition et l'écriture des textes. Photo : Laurence PB

Quand on lui demande d'où peut bien venir son aisance sur scène, une question intentionnellement subjective, l’artiste qui est tombée amoureuse de la musique soul à 16 ans fouille dans ses souvenirs d'enfance à la recherche d’une réponse.

« Je n’ai jamais suivi de cours de chant dans ma vie, je ne suis pas quelqu’un d’académique du tout, précise-t-elle. Je suis allée à beaucoup de jams, j’ai appris beaucoup en observant les autres. Vers 12 ou 13 ans, je faisais des concours de Club optimiste, à Chambly; je chantais C’est moi [de Marie-Mai]. Ma présence sur scène, ça vient de ma personnalité, je pense. »

Son acolyte Félix, aux premières loges du développement de la chanteuse depuis quelques années, a sa propre idée sur le sujet.

Je pense que ce qui est d’intéressant avec toi, Rose, qui fait en sorte que tu te démarques, c’est qu’on n’a pas l’impression que tu joues un rôle sur scène, avance Félix Paul. Entre les chansons, tu jases comme tu jaserais à tes amis dans la loge, et puis tu pars en feu quand ça commence.

« Rose a trouvé sa voix comme autrice-compositrice-interprète, mais le diamant est encore brut. » — Une citation de Félix Paul

Rose Perron est reconnue pour ses envolées vocales et son énergie contagieuse. Photo : Frédérique Ménard-Aubin/Francouvertes

Cette dichotomie entre le caractère académique et viscéral de la création artistique, Rose Perron l’a expérimentée en 2021 lorsqu’elle s’est inscrite à la populaire émission de télé Star académie.

« Félix m’a accompagnée au piano pour les auditions. J’ai chanté Unwritten, de Natasha Bedingfield, se rappelle-t-elle avec un petit sourire. J’ai fait le camp de sélection, mais je pense que je fumais trop de cigarettes pour eux (rires). Mais j’ai rencontré Luis (Clavis), qui donnait un atelier de création. »

Comme quoi toute expérience est bonne, elle a ensuite collaboré avec Luis Clavis, vétéran de la scène québécoise avec ses groupes Valaire et Qualité Motel, pour la chanson La richesse des pauvres, qui se trouve sur son microalbum.

D’ailleurs, depuis les Francouvertes, Clavis n’est pas le seul à avoir lancé des fleurs à la jeune musicienne.

Rose Perron a été invitée à partager la scène avec plusieurs grosses pointures de la musique émergente telles qu’Ariane Roy, Maryline Léonard et Les Louanges. Cette reconnaissance de ses pairs ne ment pas.

Rite de passage

Une chose importante à mentionner quant à l’envolée qu’a connue le groupe dans la dernière année : Rau_Ze n’a à ce jour aucune chanson disponible en ligne. Si cette absence des plateformes musicales permet au groupe d’entretenir un petit côté mystérieux, elle est aussi porteuse d’un poids certain.

En préparation depuis plusieurs mois, le premier opus du collectif sera attendu comme celui des derniers artistes à avoir remporté les Francouvertes. Félix Paul, qui signe la réalisation de l’album et passe une majeure partie de sa vie en studio ces jours-ci, en est conscient.

Je sens quand même un peu cette pression-là, avoue-t-il. Je sais que c’est un album que les gens attendent, prêts à le critiquer soit positivement ou négativement. Avec toute l’humilité du monde, on sait qu’on a beaucoup de choses à apprendre, mais on voudrait faire quelque chose d’unique dans le paysage franco-pop québécois.

De gauche à droite : Rose Perron, Henri Bouchard, Juan Espitia, Félix Paul et Jeremy Leon Photo : Laurence PB

Musicalement, à quoi peut-on s’attendre de cet album?

Le mot d’ordre, ça va quand même être “groove”. On peut parler de néo-soul queb. On a nous-même beaucoup de mal à nous définir, notamment parce qu’on veut faire quelque chose d’unique. On essaye de créer un produit musical qu’on n’entend pas. On espère crinquer quelque chose et on a très hâte de le faire entendre.

En attendant de voir ce que Félix Paul et Rose Perron leur réservent pour la parution de l’album complet l’automne prochain, les fans pourront entendre les premiers simples (single) du groupe au printemps.

Il reste à voir maintenant si l’année 2023 sera celle de la confirmation pour Rau_Ze et si le diamant sera suffisamment poli pour toucher au firmament du succès.