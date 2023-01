Les plaidoiries entendues au second procès du militaire Claude Houde

Les avocats de la poursuite et de la défense ont livré leurs plaidoiries, jeudi, au second procès de Claude Houde.

Par la suite, le juge Louis-Vincent d'Auteuil de la Cour martiale a pris la cause en délibéré.

La notion de consentement se retrouve au coeur du procès du militaire de Bagotville accusé d'agressions sexuelles sur une de ses collègues. Il avait déjà été reconnu coupable l'an dernier dans une cause semblable.

Il est accusé de quatre agressions sexuelles sur une autre militaire avec qui il entretenait une relation secrète en 2018 et 2019. Les faits se seraient déroulés sur une plage et dans un baraquement lors d'un déploiement en Roumanie, ainsi que de retour au pays, sur un îlot de cuisine et pendant que quelqu'un écoutait au téléphone.

Les témoignages ont pris fin mercredi.

La version de la poursuite

Pour la poursuite, deux visions s'affrontent, a soutenu la majore Amy Dhillon. Il y a celle de Claude Houde, qui prétend que cette relation n'était basée que sur le sexe, puis celle de la dame, qui était amoureuse. L'avocate rappelle que cette dernière a refusé ces contacts sexuels, avant de se soumettre devant l'insistance du militaire. La poursuite souligne que la victime s'est sentie blessée, trahie, bouleversée et anxieuse lors des événements.

Elle plaide que Claude Houde se nourrit du vieux mythe selon lequel un non veut dire oui , alors que la jurisprudence démontre que le consentement peut être retiré en tout temps.

La version de la défense

À l'inverse, l'avocat de Claude Houde plaide qu'il y a toujours eu consentement de la plaignante à chacune de ces activités. Selon Me Jean-Marc Tremblay, la poursuite tente de faire passer son client pour un débile qui ne sait pas quand débute ou se termine le consentement.

Il n'accorde aucune crédibilité à la présumée victime, parlant d'une histoire complètement inventée et farfelue .

L'avocat rappelle que le couple avait une relation amis-amants, ajoutant que les gestes de la plaignante confirmaient son consentement. Il l'accuse d'avoir menti , soit parce qu'elle était jalouse , ou qu'elle avait de la pression de son mari mécontent de cette relation .

L'avocat de Claude Houde, Jean-Marc Tremblay Photo : Radio-Canada

Me Tremblay s’en est aussi pris à la policière qui a mené l’enquête, qui selon lui manquait d’expérience.

La policière a eu une vision en tunnel et n’a rencontré que trois témoins , soutient-il.

Quant au témoignage de son client, il admet qu'il a fait preuve d'impatience à quelques reprises , mais qu'il a répondu aux questions avec confiance et fermeté .

Ce monsieur-là a témoigné avec candeur et honnêteté , conclut l'avocat. Ses propos ont été corroborés par les messages textes .

D’après un reportage de Gilles Munger