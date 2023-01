Le Canada et le Japon veulent renforcer leurs liens économiques et sécuritaires

Nous avons beaucoup parlé de la façon dont le Canada peut être un fournisseur fiable, non seulement d'énergie, mais aussi de minéraux essentiels, de ressources, y compris agricoles , a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale canadienne.

Leur rencontre a également été l'occasion d'aborder la réforme majeure de la stratégie de défense du Japon, qui a fortement augmenté ses dépenses militaires. Une annonce accueillie très favorablement par le Canada, a indiqué Justin Trudeau, évoquant la situation en Asie.

Dans cette région, il a pointé du doigt la montée de puissances autoritaires de plus en plus contestataires, qu'il s'agisse de la Russie ou de la Chine [...] de plus en plus perturbatrice .

Fumio Kishida est le premier chef de gouvernement asiatique à se rendre au Canada depuis l'annonce par Ottawa en novembre d'une nouvelle politique pour l'Asie-Pacifique en vue de contrebalancer l'influence chinoise.

Au moment où l'ordre international est exposé à divers défis [...] nous renforcerons notre coopération avec le Canada afin de maintenir et de renforcer la paix et la stabilité , a expliqué M. Kishida.

Nous avons convenu que nous nous opposerions fermement aux tentatives unilatérales de modifier le statu quo par la force en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale , a-t-il ajouté.

Le rôle crucial du gaz

Dans le domaine énergétique, Fumio Kishida estime que le gaz naturel liquéfié jouera un rôle crucial dans la transition énergétique du Japon.

Le Canada est en passe de devenir un important fournisseur d'énergie pour le Japon et la Corée du Sud, notamment par le terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) qui doit ouvrir en 2025 dans l'ouest du pays, en Colombie-Britannique.

En tournée pour rencontrer ses homologues d'autres pays du G7, dont le Japon vient de prendre la présidence tournante pour un an, le premier ministre japonais a rendu visite cette semaine à ses alliés en Europe avant de rallier l'Amérique du Nord.

Après son passage dans la capitale canadienne, Fumio Kishida se rend vendredi à Washington.