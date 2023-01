CENTAURE frappe dans la région : armes prohibées, stupéfiants et explosifs saisis

Ainsi, la SQ rapporte que les enquêteurs sur les crimes majeurs, assistés des policiers du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or et de techniciens en explosif, ont mené une opération en matière de lutte contre le crime organisé, le trafic d’armes à feu illégales et de stupéfiants dans deux résidences de Val-d’Or et une résidence du secteur de Rapide-Sept, mardi et mercredi.

Les policiers, signale-t-on, ont effectué six perquisitions au total et procédé à trois arrestations au cours de cette opération.

Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec, ces perquisitions ont permis aux policiers de saisir des engins explosifs, des armes prohibées, des armes à feu et des imitations d’armes, du fentanyl, plus de 5000 comprimés de méthamphétamine (des ''speeds''), plusieurs onces de cocaïne, du cannabis illicite, d’autres types de drogues et substances contrôlées, ainsi que plus de 12 000 dollars canadiens en argent comptant.

Cette opération, indique la SQ, découle d’une enquête amorcée en 2022 à la suite d’informations provenant du public.

« Une pression constante sur le crime organisé »

La Sûreté du Québec précise que « CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre la violence armée au Québec », ajoutant que cette stratégie permet à tous les corps policiers partenaires de « maximiser leurs efforts aux niveaux national, régional et local en ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu. »

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE, au 1-833-888-ARME (2763).