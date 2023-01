À Percé, des poteaux électriques bientôt installés en pleine carte postale

À Percé, Hydro-Québec devra installer des poteaux électriques triphasés sur le cap Canon et le mont Joli pour raccorder au réseau la villa Frederick-James, qui est en train d’être transformée en l’Espace bleu de la Gaspésie. La perspective de voir des poteaux à cet endroit dérange dans la région.

Des travaux menés par la Société québécoise des Infrastructures sont d'ailleurs en cours pour réhabiliter le bâtiment centenaire, qui appartient maintenant au Musée de la Civilisation, situé à Québec.

De venir installer des poteaux triphasés sur le mont Joli, ça ne passe pas très bien au conseil municipal , lance la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

La villa Frederick-James, à Percé. Photo : Radio-Canada

Le conseil municipal semble être pris entre l’arbre et l’écorce. D'un côté, les élus ne veulent pas freiner le projet de convertir la villa Frederick-James en Espace bleu, mais de l'autre, la Ville craint que des poteaux triphasés nuisent à la beauté des lieux.

Le conseil considère que l’installation de poteaux triphasés sur le mont Joli est contraire à la vision patrimoniale du ministère de la Culture , indique Cathy Poirier.

Ne pas suivre ses propres règles

Cette installation ne passe pas non plus dans le village. Percé est un site historique reconnu avec son lot de contraintes pour les propriétaires d’établissement.

Il y a des gens qui ont payé des sommes incroyables pour faire faire des fenêtres sur mesure. On parle de sommes de 40 000 $ à 50 000 $ de plus pour améliorer le paysage visuel de Percé , raconte le commerçant et résident Jean-François Gagné.

Il y voit une contradiction flagrante.

On voit le gouvernement arriver faire des choses sur un projet de 25 millions de dollars, à côté duquel on va venir gâcher toute la beauté du bâtiment qu’ils sont en train d’améliorer , déplore-t-il.

« C’est incroyable de voir le gouvernement qui ne suit pas ses propres règles finalement. » — Une citation de Jean-François Gagné, commerçant et résident

Cathy Poirier abonde dans le même sens.

Ça semble inconcevable quand on sait que tout travail d’implantation, de rénovation ou de construction neuve doit répondre aux critères du ministère de la Culture , explique-t-elle.

Enfouir les câbles

La Ville et des citoyens demandent à Hydro-Québec d’enfouir plutôt les câbles pour éviter que des poteaux électriques soient visibles sur le cap Canon et le mont Joli.

Ils rappellent que la villa Frederick-James est l'un des bâtiments les plus photographiés du Québec.

Une vue du cap Canon, à Percé Photo : Radio-Canada

Hydro-Québec indique ne pas avoir reçu de demande pour enfouir les câbles électriques dans ce secteur et le cas échéant, ce sera le principe de l’utilisateur-payeur qui devra s’appliquer.

Il a été impossible, pour l'instant, de nous entretenir avec le Musée de la Civilisation.

Avec les informations de Guillaume Whalen et de Bruno Lelièvre