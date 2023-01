Ç'a rebrassé beaucoup de choses chez moi , a-t-elle admis. Ma première réaction, ç'a été : "Ce n'est pas possible" , a expliqué Mme Marois.

Le CF Montréal avait annoncé lundi soir qu'il nommait Sandro Grande à titre d'entraîneur-chef de l'équipe de réserve avant de se raviser dès le lendemain, après que cette embauche eut été unanimement condamnée par le premier ministre François Legault, plusieurs ministres de son gouvernement, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral du Québec, le Bloc québécois ainsi que de nombreuses personnalités.

C'est que, dans la foulée de la fusillade survenue au Métropolis le soir de l'élection du Parti québécois de Pauline Marois, le joueur de soccer avait écrit sur son compte Twitter : La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois, mon gars! J'espère!

M. Grande a toujours prétendu que son compte avait été piraté, selon La Presse.

Mme Marois qualifie les propos publiés de condamnables à tous égards . On ne peut pas donner une telle responsabilité à un homme qui a tenu de tels propos dont il ne s’est jamais formellement excusé , a-t-elle tranché.

Le CF Montréal a cause la controverse plus tôt cette semaine en embauchant un entraîneur ayant tenu des propos haineux sur Pauline Marois. Patrice Roy s'entretient avec l'ancienne première ministre du Québec.

Or, l'ex-première ministre du Québec est arrivée à percevoir du positif malgré la controverse. Ç'a été un beau moment quand même cette semaine, mardi , a-t-elle fait savoir.

« La société québécoise s'est solidarisée autour du fait qu’elle devait dénoncer une telle situation, et c'est venu de tous les milieux : politique, médiatique, les citoyens [...]. C’est rassurant à mon point de vue quant à nos valeurs et quant à la suite des choses. » — Une citation de Pauline Marois, ex-première ministre du Québec

Elle se dit cependant moins rassurée par le fait que le CF Montréal ait choisi de procéder à cette nomination, comme s'il banalisait finalement les propos que Sandro Grande avait tenus . Ce n'était pas acceptable et ça ne le sera jamais, a-t-elle ajouté.

Je n'aurais pas dû minimiser

Pauline Marois a réitéré certains regrets dont elle avait déjà fait part, au cours des derniers mois, notamment le fait d'avoir minimisé les événements à l'époque.

Elle dit avoir voulu éviter alors d' utiliser l'événement avant même qu'on ait déterminé si l'auteur de l'attentat avait des problèmes de santé mentale. Elle voulait aussi éviter d'exacerber les relations avec la communauté anglophone, dont Richard Bain s'était réclamé.

J’ai sous-évalué l’événement. J’ai voulu un peu nier le tout, passer à autre chose, faire en sorte qu’on ne s’appesantisse pas sur ça.

Avec le recul, elle regrette cette prudence. C'était inacceptable, condamnable. J'aurais dû intervenir davantage à ce moment-là pour dénoncer la situation.

« Je n'aurais pas dû [minimiser]. J'aurais plutôt dû mettre en lumière que c'était un geste violent qu'aucune société ne devrait accepter. On s'attaquait à la démocratie. » — Une citation de Pauline Marois, ex-première ministre du Québec

Des gardes du corps de la Sûreté du Québec escortent Pauline Marois d'urgence au milieu de son discours, le soir du 4 septembre 2012. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Les mauvais souvenirs ravivés

La controverse ravivant le mauvais souvenir de cet attentat, Mme Marois a raconté en entrevue jeudi que le soir du 4 septembre 2012, elle devait marcher du Théâtre du Nouveau Monde au Métropolis avec sa famille pour y rejoindre le rassemblement péquiste une fois la nouvelle de son élection tombée.

Or, il pleuvait ce soir-là. Sur les conseils de son attaché de presse, qui se souciait de l'image de la première première ministre du Québec pendant son discours de victoire, Mme Marois a donc accepté de prendre la voiture, avec sa famille, pour parcourir les quelques pâtés de maisons qui séparent les deux endroits.

C'est ce qui nous a sauvé la vie, a-t-elle laissé tomber. Parce qu'il [Richard Bain] était dans la rue. Il était là. Et ma famille était avec moi. Mon conjoint, mes enfants, ma mère.

Finalement, il s'est rabattu sur autre chose. Derrière le Métropolis, évidemment. Heureusement, heureusement que son arme s'est enrayée parce que ç'aurait été un véritable carnage. Il y avait du monde dans les coulisses , s'est remémoré Mme Marois, avec une pensée, au passage, pour les techniciens de scène Denis Blanchette, décédé par balle, et Dave Courage, gravement blessé.

Pauline Marois a été première ministre du Québec de septembre 2012 à avril 2014. Élue une première fois à l'Assemblée nationale en 1981, elle a aussi oeuvré au sein des gouvernements Lévesque, Johnson, Parizeau, Bouchard et Landry. Elle a été à la tête de certains des plus importants ministères, dont les Finances, l'Éducation, la Santé et le Conseil du Trésor.