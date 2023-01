Tempête hivernale : des fermetures d’école déjà annoncées

En raison des prévisions météorologiques, le Centre de services scolaire des Navigateurs annonce la fermeture des écoles primaires et secondaires et des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes pour demain, le vendredi 13 janvier 2023. Les services de garde seront ouverts , peut-on lire sur leur page Facebook, jeudi soir.

Pour l’instant, tous les établissements sont ouverts. Si des changements survenaient, nous vous les communiquerons vers 6 h du matin le vendredi 13 janvier 2023 , peut-on lire sur le site du Centre de services scolaire de la Capitale.

Au Québec, de nombreuses régions situées dans la vallée du Saint-Laurent sont visées par des alertes ou des veilles de tempête hivernale. Celles-ci sont émises lorsque l'on prévoit plusieurs conditions de mauvais temps hivernal simultanément, explique Environnement Canada.

Pour la région de Québec, on prévoit un total de 15 à 30 centimètres de neige d'ici vendredi soir.

La dépression en provenance du Colorado se dirige vers le Québec depuis jeudi soir. La neige s'intensifiera ce soir ou cette nuit et se poursuivra jusqu'en fin de journée vendredi.

Plus de détails à venir