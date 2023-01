Le ramen, ce plat aux possibilités infinies qui passionne des Vancouvérois

Avant, le seul ramen que je connaissais, c’était le ramen instantané , se souvient Carlo Bueno, dont la passion pour ce mets s’est transformée en véritable vocation.

Carlo Bueno a fondé le Ramen Club pour communiquer sa passion pour les ramens. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Originaire de Whistler, son amour pour cette soupe au riche bouillon l’a amené à s’installer à Vancouver pour en apprendre davantage sur l’art culinaire entourant ce plat.

J’adore mon métier. Chaque jour, je mange des ramens et je les cuisine pour les autres. Il n’y a pas d’autre endroit au monde où je voudrais être , affirme le chef propriétaire du Ramen Club, un projet de restauration rapide qui partage les locaux du restaurant Bao Down, dans le Village olympique.

Des bols de ramen. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Tamae Kono est originaire du Japon et travaille au restaurant Maruhachi Ra-Men, qui concocte des ramens à Vancouver depuis 2013. On aime beaucoup les ramens, au Japon. Les Japonais sont toujours occupés, et on n’a jamais le temps de manger, donc c’est un bon repas , dit-elle en riant.

Celle qui a été conquise par le bouillon de poulet crémeux de l’établissement où elle travaille explique que le ramen est un mets originaire de Chine qui a été popularisé au Japon, avec des saveurs uniques et des ingrédients spécifiques aux différentes régions de son pays d’origine.

Tamae Kono est l'une des employés du restaurant Maruhachi. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

La créativité au menu

Avec ses centaines de styles traditionnels et contemporains, ce plat en apparence banal renferme un immense potentiel créatif, selon Carlo Bueno, pour qui l’harmonie des ingrédients est la recette gagnante d'un ramen réussi.

Bouillon de poulet, de porc, de légumes ou dashi, nouilles droites ou ondulées, épaisses ou fines, base de soya, de sel ou de miso : aucune règle ne régit les 5 éléments (le bouillon, les nouilles, les assaisonnements, les huiles aromatiques et la garniture) qui composent le ramen, explique le chef.

Carlo Bueno a fondé le Ramen Club, un restaurant éphémère qui a trouvé pignon sur rue dans le Village olympique de Vancouver afin de partager sa passion pour ce mets. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Une communauté d'adeptes grandissante

Le ramen, c’est un bon repas pour la température de Vancouver , pense Tamae Kono, avant d’ajouter que les nouilles sont populaires dans plusieurs cultures et auprès de tous les groupes d’âge.

Carlo Bueno compare la montée de la popularité des ramens à celle des sushis, il y a quelques décennies. Cette popularité ne semble pas près de disparaître, selon le chef, qui décrit sa relation avec les autres chefs spécialistes du ramen comme étant non compétitive.

À Vancouver, on peut voir des files d'attente devant plusieurs restaurants de ramen. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

C’est plus un truc d’intellos! On partage une même passion, donc on devient amis et on se rencontre pour parler de ramen et échanger des trucs.

Bien plus qu’une simple soupe, le ramen est une véritable culture, pour les adeptes de ce mets.