Les déplacements de population entre les région profitent aux Îles-de-la-Madeleine

La région compte un total de 92 403 personnes selon les dernières données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Il s’agit d’une augmentation d’environ de 388 habitants comparativement à l’année précédente.

Le conseiller en marketing territorial pour la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Alexandre Bessette, souligne que l’augmentation de la population sur l’archipel est constante depuis 5 ans.

La population s’élève à 13 211 personnes lors du dernier bilan alors qu’elle était de 12 555 en 2018.

Le solde migratoire interrégional s’élève à 166 nouveaux résidents. Il s’agit d’une hausse du taux de 1,28 % comparé à l’année précédente.

Pour lui, ces données sont le résultat d’un travail de longue haleine. La communauté maritime a créé avec plusieurs partenaires, la stratégie d’attraction du territoire en 2018. Donc, ça coïncide très bien avec l’arrivée de cette stratégie-là par rapport à l’augmentation constante qu’on a depuis plusieurs années.

Comme ailleurs au Québec, l’archipel n’échappe pas au manque de logements et de places en garderie. Pour Alexandre Bessette, ces enjeux sont des obstacles à la croissance.

« Si on avait plus de places en garderie et encore plus de logements sur le territoire, je suis certain qu’on attirerait encore plus de gens, donc c’est effectivement un enjeu. »