Le nouveau film de Guy Édoin, Frontières, en première aux RVQC

La société Sphère Films a dévoilé jeudi la bande-annonce de Frontières, l’histoire d’une femme persuadée que sa ferme des Cantons-de-l’Est est hantée.

Une angoisse que finiront par partager ses deux sœurs et sa fille, qui résident avec elle. Sa mère, une snowbird en Floride, se dépêchera sur les lieux afin d'apporter du réconfort au clan familial.

Le film a été tourné à Saint-Armand, en Estrie, la ville natale de Guy Édoin. Frontières marque la troisième collaboration entre le cinéaste et Pascale Bussières, après les longs métrages Marécages et Ville-Marie.

La distribution comprend également Christine Beaulieu, Marilyne Castonguay et Mégane Proulx dans les rôles principaux, ainsi que Béatrice Picard, Patrice Godin et Sarianne Cormier.

Les RVQC, qui se dérouleront du 22 février au 4 mars, ont d’ailleurs annoncé jeudi l’identité de leurs porte-paroles, Christine Beaulieu et Emmanuel Schwartz.

Par leur parité et leur diversité toujours et encore à parfaire et à défendre, nos films révèlent les raz-de-marées de nos consciences collectives et font bruire les murmures salvateurs de nos mémoires et les cris joyeux et rageurs de notre relève , a indiqué le tandem par voie de communiqué.

Le festival, qui présentera quelque 300 films et organisera des rencontres entre cinéphiles et artistes, dévoilera sa programmation complète le 6 février.