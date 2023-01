Le pianiste québécois Marc-André Hamelin était de passage à une émission musicale culte de YouTube, jeudi. NPR, la radio publique américaine, l’a accueilli dans le cadre de sa série de concerts Tiny Desk qui propose des prestations intimes et décontractées devant un public restreint.

Décrit par NPR comme un musicien à l’esprit curieux et merveilleux , le pianiste, connu pour la grande maîtrise de son instrument, a donné vie à deux œuvres de Carl Philipp Emanuel Bach et de William Bolcom, avant d’interpréter sa composition Toccata on « L’homme armé ».

Lors d’une allocution entre deux pièces, il a décrit cette œuvre comme étant une interprétation libre de L’homme armé, une chanson française extrêmement populaire ayant fait surface avant la Renaissance.

Marc-André Hamelin, qui réside maintenant à Boston, jouit d’une renommée internationale pour sa virtuosité et son immense répertoire. Il apprécie particulièrement interpréter les œuvres qu’il estime mal aimées ou tombées dans l’oubli.