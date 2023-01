Le nouveau centre de justice de proximité sera implanté à Amos

L’implantation de ce nouveau centre dans la région avait été annoncée en août 2022. La ville retenue a été confirmée jeudi par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, ainsi que les députés Suzanne Blais et Pierre Dufour. La disponibilité des locaux, l’accessibilité et la proximité des autres municipalités font partie des facteurs analysés dans le choix du site.

C’est un investissement de 500 000 $ par année pour implanter ce type de services dans notre région. Quatre personnes vont y travailler. Le processus de recrutement s’enclenche automatiquement avec cette annonce. On y retrouvera des juristes, une direction de bureau et une adjointe administrative , explique Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est et adjoint gouvernemental au ministre régional Mathieu Lacombe.

Services gratuits et confidentiels

Déjà présents dans 11 autres régions du Québec, ces centres de justice de proximité sont des organismes à but non lucratif financés par le Fonds accès justice du ministère de la Justice du Québec. Ils offrent des services gratuits et confidentiels d’information juridique aux citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

Des services personnalisés, des séances d’information de groupe ainsi que des services de pré-médiation en matière familiale et de petites créances y sont offerts. Les citoyens peuvent, par exemple, y apprendre comment faire exécuter un jugement, quels sont leurs droits lors de la perte d’un emploi ou encore si leur propriétaire peut leur interdire de sous-louer leur logement.

« L’objectif de ces centres de justice de proximité est de promouvoir l’accès à la justice sur la base d’une participation citoyenne pour aider les gens à avoir un service d’accueil, d'écoute, et qu’ils puissent avoir confiance au système de justice. C’est aussi de cerner la situation qui concerne les gens et les diriger aux bons endroits. » — Une citation de Pierre Dufour

Bientôt des avis juridiques

Les centres de justice de proximité pourront aussi bientôt offrir des conseils et des avis juridiques, soit dès que les règlements encadrant la nouvelle Loi visant à améliorer l’accès à la justice en bonifiant l’offre de services juridiques gratuits et à coût modique, adoptée en juin 2022, entreront en vigueur.