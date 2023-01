L’Alberta crée 36 lits pour des personnes sans-abri qui sortent de l’hôpital

Après avoir reçu leur congé de l’hôpital, des personnes sans-abri pourront bientôt loger dans l’une des 36 chambres de transition qui seront disponibles dans trois bâtiments à Edmonton. L’Alberta veut ainsi éviter que ces personnes ne se retrouvent de nouveau à la rue et n’engorgent le système de santé.

Le gouvernement provincial a annoncé jeudi l’ouverture d’ici la fin du mois d’un projet pilote dans l’ouest de la ville, le centre de bien-être Jasper Place. Celui-ci accueillera une douzaine de patients d’ici la fin du mois. Chaque bâtiment compte douze chambres individuelles, ainsi qu’une cuisine et une aire communautaire.

La construction des trois logements du projet pilote est presque terminée. Photo : David Bajer / CBC

Durant leur séjour, d’une durée estimée d’un mois, les occupants auront accès à des services sociaux, de lutte contre les dépendances et de recherche d’emploi, ainsi qu'à du soutien financier. Le but est de leur trouver un logement permanent.

La province estime qu’elle désengorgera ainsi les services d’urgence, que les personnes itinérantes fréquentent plus souvent, faute de logement. Les impacts, on va les voir tout de suite, une fois qu'on a les lits disponibles pour les gens , croit le Dr Louis Francescutti qui a travaillé sur le projet ces quatre dernières années.

On va voir qu'on a moins de demandes pour ambulanciers et moins de demandes pour le département d'urgence. Ça va se passer tout de suite, pas demain , anticipe-t-il.

Des besoins pressants à Edmonton

Selon le groupe Homeward Trust, qui recense le nombre de personnes itinérantes à Edmonton chaque année, 2769 personnes n’avaient pas de domicile fixe à la fin du mois de décembre. Le Dr Louis Francescutti estime qu’il faudrait 108 lits de transition rien qu’à Edmonton pour répondre à la demande.

Chaque chambre comporte également une toilette privée, un réfrigérateur et des armoires. Photo : David Bajer / CBC

L’efficacité de ce projet pilote, une première au pays selon le gouvernement albertain, sera évaluée dans six mois.

On va faire une évaluation pour voir combien de temps les patients doivent être ici. [Le centre de bien-être Jasper Place] pense que ça va prendre 30 jours pour chaque personne, mais peut-être que ce sera plus long ou plus court , explique le ministre de la Santé de l’Alberta, Jason Copping, en français.

Après six mois, on [pourra] prendre une décision sur combien de lits on a besoin ici à Edmonton, mais aussi partout en province , conclut-il.

La construction des trois bâtiments a coûté environ quatre millions de dollars, tandis que Services de santé Alberta fournit le budget opérationnel d’un million de dollars par année.