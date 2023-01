Tempête de Noël : lourds dégâts redoutés dans le Sentier international des Appalaches

Le responsable imagine le pire , dit-il, en raison des dégâts constatés au Parc national Forillon ainsi que ceux au Parc du Bic où des centaines d'arbres ont été déracinés par les violents coups de vent de cette tempête.

Pour le moment, l'équipe du SIA ne peut qu'attendre pour constater l'ampleur des dommages. Elle n'aura l'heure juste sur l'état du Sentier qu'en juin, au moment habituel de l'inspection annuelle, indique Jean-Marc Hardy. Il n'écarte toutefois pas la possibilité que cette évaluation se fasse un peu plus tôt au printemps, sachant qu'il est impossible d'y aller maintenant, en motoneige.

Le président du Club de randonnée du SIA fait valoir que le nettoyage ne sera pas une mince tâche puisque l'accès au sentier n'est pas toujours facile. La majorité du sentier, qui mesure 650 kilomètres de long au total, se retrouve dans l'arrière-pays gaspésien.

Des bénévoles demandés pour aider au nettoyage

Anticipant l’ampleur du travail, Jean-Marc Hardy envisage déjà que le Club de randonnée du SIA aura besoin de plus de bénévoles pour nettoyer le sentier.

Ce sera plus compliqué cette fois-ci parce qu’on aura besoin de beaucoup de travailleurs en sylviculture pour le nettoyage et ce ne sont pas tous nos bénévoles qui sont formés à l’utilisation de la scie à chaîne , explique Jean-Marc Hardy. Ça va être un peu spécial, soit de d’abord recruter de nouveaux bénévoles et ensuite de les former à l’utilisation de la scie à chaîne , ajoute-t-il.

M. Hardy croit que le Club de randonnée du SIA pourrait aussi tenter d'obtenir du financement pour l'embauche de travailleurs qualifiés.

Il rappelle que l'organisme avait reçu une contribution financière pour nettoyer les traces laissées par la tempête Arthur, en 2014.