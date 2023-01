Les vins de glace ne sont pas près de disparaître en Ontario

Dans certains vignobles de la région du Niagara, des raisins pendent toujours des vignes, malgré le froid et le mauvais temps hivernal. Ce ne sont pourtant pas des raisins oubliés.

Nous attendons le moment parfait pour récolter ces raisins. On cherche l’équilibre idéal entre le sucre et l’acidité pour produire le meilleur vin de glace possible , indique le viticulteur du vignoble Inniskillin, Nicholas Jizuk.

Le viticulteur Nicholas Jizuk, d'Inniskillin, s'attend à faire la récolte des raisins de vin de glace d'ici la fin du mois de janvier, si la température le permet. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Pour produire du vin de glace en Ontario, les vignobles doivent récolter leurs raisins à une température d’au moins -8 degrés Celsius.

À Inniskillin, la température parfaite est plutôt de -10 degrés. M. Jizuk est sûr que la région du Niagara continuera d’atteindre cette température.

Je ne pense pas que nous allons voir un effet sur la température pour encore longtemps. Si vous êtes au Canada en février, par exemple, il fait certainement froid , explique-t-il. L’impact des changements climatiques va plutôt se faire sentir pendant notre saison de croissance.

Selon le viticulteur d'Inniskillin, 80 % des vins de glace au Canada sont produits avec des raisins Vidal qui, en raison de leur peau épaisse, restent attachés plus longtemps aux vignes. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Daniel Boudin est le responsable de l’approvisionnement aux Vins Arterra Canada, qui est propriétaire du vignoble Inniskillin.

Selon lui, ce sont les températures froides extrêmes, les grands vents et les précipitations abondantes qui viennent avec les changements climatiques qui sont les plus préoccupants.

On peut prendre l’exemple du mois de janvier 2022, quand on a vu des températures de -25 degrés Celsius dans la région. Nous avons vu des dommages aux vignes, qui ont eu un impact sur la récolte finale non seulement pour le vin de glace, mais aussi pour le vin de table , constate-t-il.

Des aspects positifs des changements climatiques?

Daniel Boudin note cependant un aspect positif des changements climatiques pour la production de vins en Ontario.

Daniel Boudin est viticulteur et responsable de l'approvisionnement pour la compagnie Vins Arterra Canada. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

« Un bon impact que peuvent avoir les changements climatiques, ce sera certainement de prolonger nos saisons. » — Une citation de Daniel Boudin, responsable de l’approvisionnement, Vins Arterra Canada

Si on pouvait gagner deux semaines au printemps et deux semaines à l’automne, ce qui arrive parfois, à ce moment-là on va pouvoir faire de meilleurs vins. Donc ça, ce serait à notre avantage plutôt qu’à notre inconvénient, explique-t-il.

À écouter : 2020 : Le vin de glace contribue au tourisme hivernal dans la région du Niagara

De son côté, Klaus Reif, propriétaire et président du vignoble Reif Estate à Niagara-on-the-Lake, affirme que si les changements climatiques ont un impact en Ontario, c’est également le cas chez les compétiteurs internationaux.

Klaus Reif est propriétaire et président du vignoble Reif Estate dans la région du Niagara. Il a commencé à produire du vin de glace dans la région en 1984. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Dans les dernières années, l’Allemagne et l’Autriche n’ont presque pas produit de vin de glace, ce qui nous laisse plus de place sur le marché international , dit-il.

Production de vin de glace : une décision de marché

Pour la première fois depuis 1984, M. Reif a décidé de ne pas produire de vin de glace cette année. La raison n’était pourtant pas liée au climat, mais plutôt au marché.

« Chaque année en temps normal, nous avons des milliers de touristes asiatiques qui adorent le vin de glace, et ils n’ont pas pu se déplacer pendant la pandémie. » — Une citation de Klaus Reif, propriétaire et directeur du vignoble Reif Estate

Le vignoble Reif Estate a décidé de ne pas produire de vin de glace cette année, puisqu'il avait déjà suffisamment de réserves de ce type de vin. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Nous avons fait une production normale de vin de glace en 2020, suivie d'une production réduite en 2021. Ces vins sont toujours en réserve, et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas produire de vin de glace cette année , explique le viticulteur.

Magdalena Kaiser de l’Association de marketing des vins de l’Ontario indique pour sa part que la décision d’un vignoble de produire ou non du vin de glace peut en effet changer d’une année à l’autre.

Il y a une légère baisse de la production du vin de glace depuis les quatre ou cinq dernières années, mais c’est surtout lié aux décisions des vignobles , explique-t-elle.

Magdalena Kaiser représente l'Association de marketing des vins de l'Ontario. Selon elle, les vendanges de vin de glace peuvent se faire à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars, dépendant de la température. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Trickey

Selon Mme Kaiser, la pandémie n’a pas aidé la situation, alors que plusieurs vignobles dépendent des touristes et des exportations internationales dans les boutiques hors taxes des aéroports.

« L’Ontario produit plus de 90 % du vin de glace canadien et les vins de glace représentent environ 50 % des exportations de vin de l’Ontario. » — Une citation de Magdalena Kaiser, Association de marketing des vins de l’Ontario

Une tendance que confirme Daniel Boudin des Vins Arterra Canada.

On a de bons marchés dans les boutiques hors taxes dans les aéroports. C’est un marché très bénéfique pour nous qui donne une image internationale à l’industrie du vin de glace au complet , lance-t-il.

Mais M. Boudin constate que le marché international a repris en 2022. Ce qui le réjouit, puisqu’il indique que ce marché est beaucoup plus porteur pour le vin de glace que le marché local.

Mme Kaiser demeure optimiste pour le futur.

Nous voyons une nouvelle tendance en Ontario en lien avec les vins de glace. Il y a un regain d’intérêt des plus jeunes générations, qui commencent à utiliser le vin de glace dans des recettes de cocktails , se réjouit Magdalena Kaiser.