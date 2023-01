Vol de catalyseurs : trois hommes accusés à Edmundston

Les vols de catalyseurs sont un véritable fléau au Nouveau-Brunswick. Il est toutefois difficile de déposer des accusations contre les coupables, puisqu'ils doivent être pris en flagrant délit. Mais jeudi, à Edmundston dans le nord-ouest de la province, trois hommes ont été accusés de méfaits et de vols de catalyseurs.

Normand Ouellet, Michael Ouellet et Miguel Ouellet ont comparu jeudi en cour provinciale à Edmundston. Ils auraient été pris en flagrant délit, en train de voler un catalyseur sur un véhicule. Selon ce qui a été dit en cour, plusieurs vols auraient été commis.

Un catalyseur sous un véhicule. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Des concessionnaires à bout de patience

Des concessionnaires automobiles au Nouveau-Brunswick se disent victimes de vols de catalyseurs.

Ces pièces que l’on retrouve sous les véhicules ont une grande valeur de revente et sont convoitées en raison des métaux qu’elles contiennent, comme le palladium, le platine et le rhodium.

Neuf, un catalyseur vaut entre 3000 $ et 4000 $. Usagé, on peut en obtenir de 100 $ à 500 $, et jusqu’à 1500 $ si c’est un catalyseur pour fourgonnette ou camion.

Robby Nadeau, directeur des ventes chez Edmundston Hyundai, dit que le concessionnaire a même des enregistrements vidéo de vols de catalyseurs, captés par ses caméras de surveillance.

Deux individus volant un catalyseur de voiture ont été filmés par une caméra de surveillance chez Edmundston Hyundai. Photo : Edmundston Hyundai

On les a bien vus sur les caméras , dit M. Nadeau au sujet d’un événement récent. Ils ont bien fait ça. Ils ont les faces et ainsi de suite toutes de camouflées.

Depuis le mois de juillet 2022, c'est au-delà de 30 dossiers qu'on enquête là pour des vols de catalyseurs , affirme Martin Perron, inspecteur de la Force policière d’Edmundston, .

Ce qui complique la situation, c’est que ces pièces peuvent être subtilisées rapidement. On voit des endroits où le vol s’est produit en dedans de 30 secondes , dit l’inspecteur Perron.

Il précise que, pour le moment, la police n’a pas conclu à l’existence d’un réseau.

Selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick, il y aurait une augmentation des vols de catalyseurs sur les véhicules.

Le vol de convertisseurs catalytiques constitue un problème au Nouveau-Brunswick , affirmait en octobre le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin.

L’automne dernier, la province annonçait d’ailleurs des modifications à sa Loi sur les licences de brocanteurs, pour ajouter les catalyseurs à la liste d’objets fréquemment volés pour lesquels un brocanteur doit conserver une fiche de renseignements.

D’après un reportage de Mathilde Pineault