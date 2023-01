Le Carnaval de Québec s’étend aux quatre coins de la ville

La gamme d’activités offertes inclut une offre pour les familles, les épicuriens, les sportifs, ceux qui veulent faire la fête et deux événements visent particulièrement les célibataires à la recherche de l’amour.

Toutes ces activités se déroulent en parallèle de la programmation principale dévoilée le 30 novembre, dont les deux défilés prévus les 4 et 11 février.

Parmi les activités familiales, on compte une soirée pyjama, contes et légendes à l’Aquarium du Québec et une journée cherche et trouve dans le parc national de la Jacques-Cartier.

Les carnavaliers plus sportifs pourront participer à un tournoi de pêche au bassin Louise et à une initiation au vélo à roues surdimensionnées au centre-ville de Québec, tandis que les célibataires pourront se retrouver entre eux à l’occasion 6 à tard pré-Saint-Valentin au Salon de jeux de Québec.

Une programmation musicale et humoriste sera également offerte avec les vendredis ComediHa! et le festival Le phoque off.

Les carnavaliers pourront participer à certaines activités offertes gratuitement en présentant leur effigie et il faudra aussi débourser un montant à l’entrée pour certains pans de la programmation.

Le 69e Carnaval de Québec se déroule du 3 au 12 février 2023 et reprend une formule plus classique après deux ans de pandémie.