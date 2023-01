Le festival d’hiver Chinook Blast est de retour à Calgary et vise plus de diversité

Le festival d'hiver Chinook Blast est de retour à Calgary pour une troisième année. Plusieurs événements incluant des performances artistiques, des activités sportives et des installations lumineuses auront lieu du 27 janvier au 12 février et, cette année, la diversité est mise de l’avant.

Nous sommes très enthousiastes , lance Franca Gualtieri, la directrice générale du festival. C'est notre première année sans pandémie, donc notre idée initiale de ce que serait le Chinook Blast lorsque nous avons commencé à le planifier en 2019 est finalement en train de se réaliser , se réjouit-elle.

Nous sommes de retour en force , renchérit la mairesse de Calgary, Jyoti Gondek.

Selon elle, le festival a une programmation accessible et permet de stimuler l'activité économique hivernale de la métropole.

Le Chinook Blast a un programme avec beaucoup plus de diversité, affirme Franca Gualtieri. Nous avons de superbes événements qui vont célébrer différentes cultures et communautés et nous avons très hâte , s’exclame-t-elle.

Avec une combinaison de musique et de danse, notamment, l'événement The Four Winds Indigenous Showcase & Market mettra en lumière des artistes autochtones et visera à créer des liens entre les communautés.

Les communautés afro-canadiennes et caribéennes partageront quant à elles leurs traditions culturelles lors de l'événement Ethnik Festivals.

Par ailleurs, lors de Drag on Ice, des artistes drag queen présenteront un spectacle sur la glace.

Un marché de nuit asiatique sera également de la partie.

« Une semaine haute en action »

Une nouveauté s’ajoute au programme cette année, le Nitro Rally Cross, une course automobile sur glace qui aura lieu au parc du Stampede.

C'est un événement de sport automobile rempli d'adrénaline, dont le rythme est légèrement plus rapide que celui du curling, j'en suis sûr , blague Cheryl Bernard, présidente-directrice générale (PDG) du Panthéon des sports canadiens et membre de la direction de Tourisme Calgary.

Par ailleurs, des athlètes de planche à neige offriront des performances au Parc olympique, ajoute-t-elle.

Vous pouvez vous attendre à une semaine haute en action avec les meilleures vedettes mondiales de planche à neige en descente acrobatique et demi-lune à Calgary , prévient-elle.

Essayer de nouveaux sports

Sport Calgary organise des événements sportifs à l’Olympic Plaza pendant la première fin de semaine du festival.

Nous aurons des démonstrations de sports, de curling, de patinage de vitesse, de patinage artistique , lance Catriona Le May Doan, présidente de Sport Calgary.

« C’est vraiment une chance pour tout le monde de venir à la Plaza olympique, de faire partie du Chinook Blast et d’essayer des sports. » — Une citation de Catriona Le May Doan, présidente de Sport Calgary

Elle précise que l’objectif est que les gens s'initient à de nouveaux sports et que tout le monde aura la chance de les essayer gratuitement.

Notre but est que chaque personne à Calgary soit active. [Peu importe] l’âge, l’habileté, il y a quelque chose pour tout le monde , dit-elle.

Elle recommande spécialement d’essayer le patinage de vitesse. Selon elle, c’est une chance d’essayer quelque chose de différent, qu’on voit à la télévision , et certains pourraient finir par trouver patins à leurs pieds , plaisante-t-elle.

Les organisateurs disent ne pas avoir d’attente en termes de visiteurs cette année. Toutefois, la mairesse rappelle que l’année dernière, malgré la pandémie, 410 000 personnes ont participé au festival qui a généré 8,2 millions de dollars de revenus pour la ville.