Minuit moins une pour une Trifluvienne camerounaise qui doit être expulsée du Canada

Mme Mafogué-Tadié, qui craint d’être persécutée dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, avait formulé une demande d’asile, mais elle a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada.

Mardi, le député bloquiste René Villemure a envoyé une lettre au ministre fédéral de l’Immigration pour lui demander de réexaminer le dossier de la Trifluvienne.

Jeudi après-midi, il a fourni d'autres informations dans le but d'étoffer le dossier en faveur de la Trifluvienne. Les informations ne peuvent être divulguées au public parce que cela mettrait en péril le bon déroulement du dossier de Mme Magofué-Tadié, indique le député.

Il est conscient que plusieurs étapes ont ponctué ce dossier. Il y a eu des officiers de l'Immigration, il y a eu un appel, il y a un jugement... Il y a eu beaucoup d'éléments qui plaident en faveur d'un départ. Ce qu'on demande ici, c'est de surseoir à cette décision-là pour des causes humanitaires , explique-t-il, tout en demandant un examen plus approfondi des risques auxquels s'expose la Trifluvienne en retournant dans son pays.

La procédure que j'ai entamée pour madame [...] c'est exceptionnel. On ne fait pas souvent. C'est parce que dans ce cas-là, on croit qu'il y a des motifs sérieux d'une atteinte à l'intégrité de la personne et qu'on ne peut pas être complices de ça , soutient-il.

L'équipe de M. Villemure garde espoir et affirme que la communication avec l'équipe du ministre est établie.

« On est en ligne directe. On n'est pas en file d'attente. » — Une citation de René Villemure, député fédéral de Trois-Rivières

M. Villemure espère obtenir une réponse du ministre avant l'heure du décollage prévu pour Mme Magofué-Tadié, tout comme la principale intéressée.

Avec la collaboration de Marie-Ève Trudel