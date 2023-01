Controverse au sujet d’un commentateur d’ICI Mauricie–Centre-du-Québec

Cette décision a été prise dès que monsieur Aubin a informé la direction de sa participation à la rédaction d’une lettre ouverte en défaveur du projet d’agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55 ainsi qu’à la sollicitation d’appuis pour la signature de cette lettre , a déclaré la direction par voie de communiqué, jeudi.

« En posant ces gestes avant même de nous en avoir parlé, monsieur Aubin est passé de commentateur à acteur de la nouvelle dans ce dossier. » — Une citation de Nancy Sabourin, directrice régionale de Radio-Canada Mauricie–Centre-du-Québec

L’ancien conseiller municipal et candidat à la mairie de Trois-Rivières est un commentateur quotidien à Toujours le matin. Il a d’abord été annoncé durant cette émission que Jean-François Aubin allait prendre du recul pour le reste de la semaine. Par la suite, sa présence en ondes a été suspendue pour une durée indéterminée.

On se donne le luxe du temps pour pouvoir décider de la suite des choses , affirme la directrice Nancy Sabourin. Radio-Canada fait preuve de transparence et veut garder son lien de confiance avec le public avec la décision qu'on prend aujourd'hui , poursuit-elle.

Le maire de Trois-Rivières se positionne

Le maire Jean Lamarche reconnaît qu’il est normal que le commentateur émette des opinions, mais critique la façon dont Jean-François Aubin présente les faits dans le dossier du parc industriel.

« Je salue que Radio-Canada ait pris soin de retirer Jean-François des ondes, pour qu’il puisse prendre le temps de réfléchir à la façon dont il doit travailler. » — Une citation de Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Le maire de Trois-Rivières croit que le chroniqueur, qui est aussi enseignant en travail social au Cégep de Trois-Rivières, aurait dû énoncer clairement sa position sur le développement du parc, dès le début.

Ce que j’aurais aimé, en toute transparence, ça aurait été que cette personne-là, Jean-François Aubin, puisse s’identifier lui-même comme militant, qu’il puisse le dire aux gens : voici ma position, voici où je me situe dans ce débat-là et je suis militant contre ce projet-là et voici ce qui vient donner une couleur à la dizaine de chroniques que j’ai faites à ce sujet-là , affirme Jean Lamarche.

Le projet initial d’agrandissement du parc industriel Carrefour 40-55 inclut la destruction de milieux humides, ce qui a entraîné un mouvement de protestation. Le maire affirme qu’une nouvelle mouture du projet sera bientôt dévoilée.

Jean-François Aubin accepte la décision de Radio-Canada

Jean-François Aubin affirme comprendre et respecter la décision de le retirer des ondes. Il dit comprendre qu'avoir un micro est un privilège et ne le tient pas pour acquis. Il espère pouvoir retrouver sa chronique.

« Ce n'est pas une question de militantisme, je me suis laissé emporter par mes convictions environnementales, j'ai mélangé les choses. C'était une erreur et j'en tire une leçon. » — Une citation de Jean-François Aubin

L’émission Toujours le matin a par ailleurs indiqué jeudi matin que Jean-François Aubin avait décidé de ne pas apposer sa signature sur la lettre ouverte réclamant la fin du projet de développement du parc industriel.

Avec les informations de Marilyn Marceau et de Jonathan Roberge