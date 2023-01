Giguer pour préserver le patrimoine immatériel

Maude Fillion fait partie de ces citoyens passionnés par le folklore québécois. Sans eux, le patrimoine immatériel n’aurait pas survécu depuis des centaines d’années et n’aurait pas permis à la gigue de faire son grand retour en 2023, dans plusieurs villes de la province.

Dès le 16 janvier, la professeure de danse enseignera cet art traditionnel au centre communautaire Noël-Brûlart, dans le quartier Sillery, à Québec.

Maude Fillion œuvre dans le milieu des arts traditionnels depuis une vingtaine d’années. Elle promet d’intégrer à ses cours des capsules culturelles.

La gigue, c’est la version exécutée en solo des danses traditionnelles québécoises, comme le set carré, des quadrilles, des contredanses , explique-t-elle.

Maude Fillion est une passionnée des arts traditionnels qu'elle souhaite préserver et transmettre. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

À la différence de se déplacer avec des pas marchés, là on veut faire des sons avec nos pieds et on veut accompagner la musique. , ajoute-t-elle.

Proposés par le Club Gigus, les cours d’initiation à la gigue seront ouverts aux débutants, comme aux initiés, de tout âge.

On n’est pas là pour la performance. On veut apprendre la technique c’est sûr, mais [on est là] pour s’amuser , soutient la danseuse originaire de la Beauce.

« Dans le monde du traditionnel, il y a certaines incompréhensions de gens qui connaissent moins ça. Souvent les gens pensent que je fais de la claquette, mais non, c’est de la gigue. Il y a du travail pour faire connaître notre patrimoine, nos traditions. » — Une citation de Maude Fillion, professeure de gigue

C’est la passion pour les arts traditionnels qui a poussé Maude Fillion à enseigner la gigue.

Elle souhaite faire vivre le patrimoine culturel québécois, le plus longtemps possible, à travers la danse.