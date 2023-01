Les agents correctionnels du centre de détention de Donnacona ont procédé à ce qui pourrait bien être la plus importante saisie de drogues et d'objets illicites de son histoire. Celle-ci aurait probablement été livrée par drone.

C'est une quantité qui est énorme. C'est majeur. Dans les discussions avec mes collègues, on parlait probablement d'une plus grosse saisie à l'établissement de détention , explique Mathieu Lavoie, président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec. D'expérience, ça fait plus de 20 ans que je suis au service correctionnel [...], je n'ai jamais vu une saisie de cet ordre .

Ce sont des traces dans la neige de la cour extérieure qui ont alerté les agents correctionnels en début de semaine, témoigne Mathieu Lavoie. À ce moment-là, il y a eu une fouille dans le secteur et dans différentes cachettes, il a été trouvé [...]plusieurs centaines de grammes de hachich, de marijuana, et ainsi que de la poudre blanche qui n'a pas encore été identifiée encore .

Du tabac, des téléphones portables, des chargeurs, des scies à fer, une balance numérique et des pics artisanaux ont aussi été trouvés dans les différentes cachettes.

La saisie à une valeur de dizaines de milliers de dollars sur le marché noir.

Les quantités exactes qui ont été saisies devraient être dévoilées plus tard par Service correctionnel Canada.

Une autre saisie d'une valeur évaluée à 39 500 $ a été complétée il y a quelques mois au même établissement. (Photo d'archives) Photo : CSN

Réseau

Il est très probable que ces objets illicites soient l'oeuvre d'un réseau criminel, selon l'agent Lavoie.

Clairement, c'était des personnes qui avaient les moyens de faire rentrer cette quantité-là de stupéfiant à l'intérieur des murs. C'est une personne ou un réseau de personne qui avait les moyens à l'extérieur. Compte tenu des couts, qui sont 4 à 5 fois supérieurs à l'extérieur, il tenait à faire un coup d'argent phénoménal.

Comment ces items sont-ils entrés entre les murs ? Probablement par drone, indique M. Lavoie. C'est rendu le moyen de l'heure pour des quantités de cet ordre-là. Quand on voit ce que les drones sont capables d'apporter, de la façon dont les cachettes ont été trouvées, ça ressemble à un drone .

Depuis près de deux ans, il est de plus en plus facile de livrer des objets par drone à la prison de Donnacona, selon des agents de la paix en services correctionnels du Québec.