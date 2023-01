Nouvellement ouverte, la boutique Amandine Pâtisserie, à Ottawa, est victime de vandalisme

Quelqu’un s’est introduit par effraction dans le commerce et a tout cassé à l’intérieur , rapporte la propriétaire de l’établissement, Amandine Pajor.

Amandine Pajor est propriétaire d’Amandine Pâtisserie. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

La police m'a appelée vers 20 h 30 pour me dire qu'il y avait une infraction, qu'il fallait que je vienne , raconte-t-elle. Là j'ai rushé pour venir voir ce qui s'était passé.

« Il y avait beaucoup de choses sur le sol, tout était renversé, les tables, les chaises, la vitre cassée. C'était beaucoup. » — Une citation de Amandine Pajor, propriétaire d’Amandine Pâtisserie

C’est avec beaucoup de tristesse et d’incompréhension que l’entrepreneuse a constaté les dégâts.

Ça ne fait pas longtemps qu'on est ouvert, juste deux mois, et on a tout fait nous-mêmes , partage cette dernière. On y a mis tout notre cœur.

Elle ne comprend pas pour quelle raison quelqu’un ferait une telle chose. Pourquoi faire ça sachant qu'ils n’ont rien volé, ils ont juste cassé, donc pourquoi en fait ? , se questionne-t-elle.

Mme Pajor voit néanmoins la situation comme un mal pour un bien , car l’incident a attiré beaucoup d’attention sur sa boutique.

Tout le monde est hyper soutenant, on a reçu pas mal de messages de soutien , sourit-elle. J'ai fait une publication sur les réseaux sociaux et plein de monde l'ont partagé.

« On parle énormément de nous. Pour un nouveau commerce, c'est beaucoup. Aujourd'hui on est hyper occupés. » — Une citation de Amandine Pajor, propriétaire d’Amandine Pâtisserie

L’incident n’a pas forcé Amandine Pâtisserie a fermer ses portes puisque la boutique est normalement fermée le mardi et le mercredi.

Heureusement, ils n'ont pas cassé notre outil de travail. Ils n'ont pas cassé les vitrines, ils n'ont pas cassé le four donc ça, c'est un soulagement , fait état la propriétaire.

Le système de paiement a pris un coup dur, mais Mme Pajor rapporte que l’équipement a pu être remplacé rapidement. J'ai contacté mon assurance aussi et ils ont été hyper aidants et ont tout de suite bien réagi, conclut cette dernière , soulagée.

Avec les informations de Christian Milette