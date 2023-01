Antonin Valiquette se lance dans la course à la mairie des Îles-de-la-Madeleine

Antonin Valiquette indique que se lancer en politique était pour lui une vocation.

Il se dit animé par la volonté d'assurer la vitalité et l'épanouissement de la communauté des Îles-de-la-Madeleine.

Le maire a à assurer un rôle en termes de leadership, et pour ma part, d’assurer un leadership inclusif qui rassemble l’ensemble des partenaires, des conseillers, de l’administration municipale, mais aussi de la population , explique-t-il.

« Tout le côté transparence et de partage d’information du côté de la Municipalité demeurera au cœur de mes préoccupations. » — Une citation de Antonin Valiquette

Cette volonté a été le fil conducteur de sa carrière, autant lorsqu'il était journaliste à la radio communautaire CFIM que durant son mandat à la tête de la Chambre de commerce des Îles.

La mairie est une autre étape motivée par le même sentiment : assurer le développement et la vitalité de l’archipel qui m’a vu grandir , indique-t-il.

Né à Montréal, Antonin Valiquette a grandi aux Îles-de-la-Madeleine et est détenteur d’un baccalauréat en littérature de l’Université de Montréal. Il est revenu s’installer aux Îles en 2012, où il a travaillé pour la radio communautaire avant d’occuper le poste de directeur de la Chambre de commerce.

Ses priorités

Antonin Valiquette cite l'érosion des berges, le manque de logements, la transition énergétique et l’attraction de nouveaux arrivants comme étant ses priorités.

Il y a toute la question budgétaire, en période de turbulences économiques, avec la possible récession et la renégociation du pacte fiscal qui s’en vient en 2024 , raconte-t-il. Ça va être extrêmement important d’avoir une représentation forte auprès du gouvernement du Québec pour s’assurer d’avoir une marge de manœuvre pour le maintien et le développement des services et des infrastructures publics.

Encadrement de l’industrie touristique

S’il est élu maire, Antonin Valiquette compte faire en sorte d’avoir un meilleur portrait de la capacité d’accueil, du volet transport et en matière d’hébergement face à l’afflux de touristes aux Îles.

C’est extrêmement dur de quantifier et de qualifier à partir de quand on a trop ou pas assez de tourisme aux Îles-de-la-Madeleine. Il ne faut pas non plus oublier que le tourisme est l'un des deux principaux piliers économiques , explique-t-il.

« Ce serait plus facile de gérer et d’encadrer la question de l’industrie touristique aux Îles si on pouvait approfondir nos connaissances du territoire. » — Une citation de Antonin Valiquette, candidat à la mairie des Îles-de-la-Madeleine

Alors que la relation du précédent maire des Îles avec le député était houleuse, le candidat assure vouloir collaborer très étroitement avec Joël Arseneau.

Je connais le député des Îles depuis de nombreuses années, il a déjà été mon professeur au Cégep il y a une vingtaine d’années , raconte-t-il.

Il y aura donc une course pour le poste de maire et de président de la Communauté maritime des Îles, car Antonin Valiquette est le deuxième candidat à se présenter, le premier étant l'ancien conseiller municipal Nicolas Arseneau.

Le dépôt des candidatures se termine le 3 février. L'élection au poste de maire se déroulera le 5 mars prochain.