Maxime Goulet avait 17 ans quand le sud du Québec a été plongé dans le noir durant les premiers jours de 1998, alors qu’un cocktail météo était en train d’endommager gravement les infrastructures essentielles de la province. Un événement marquant pour le compositeur montréalais qui, 25 ans plus tard, s’en est inspiré afin de créer l'œuvre la plus ambitieuse de sa jeune carrière.

Paru récemment sous l’étiquette Atma Classique, la Symphonie de la tempête de verglas a comme objectif de faire revivre de façon sensorielle , selon Maxime Goulet, l'un des plus importants désastres naturels en Amérique du Nord.

La symphonie d’une trentaine de minutes est divisée en quatre mouvements. Le premier, Tourmente, évoque la tourmente météorologique mais aussi la tourmente émotive des gens qui ont traversé la tempête , explique le compositeur.

« On va entendre des sons de vent, on reproduit le son des gouttes sur les toits. » — Une citation de Maxime Goulet

Et pour ce qui est du troisième mouvement, Noirceur, Maxime Goulet a cherché à représenter les contrastes sensibles et psychologiques causés par cette crise hivernale.

Je voulais évoquer à la fois la beauté du ciel étoilé – parce qu’il n’y avait plus de pollution lumineuse, on voyait un super beau ciel noir – mais c’était aussi à la fois mystérieux, épeurant , dit-il.

Noirceur se veut également un hommage à l’une des victimes de la tempête, Lotte Brott, cofondatrice en 1939 de l'Orchestre de chambre McGill, rebaptisé depuis Orchestre classique de Montréal (OCM).

C’est d’ailleurs l’OCM qui avait approché Maxime Goulet afin de concevoir ce projet. On lui avait demandé de s'inspirer de la question environnementale, lui qui avait déjà traité de réchauffement climatique dans son opéra jeunesse Flight of the Hummingbird en 2020.

La Symphonie de la tempête de verglas sera jouée par l’OCM en première mondiale à la Maison symphonique, à Montréal, le 20 juin prochain.  (Nouvelle fenêtre) Les billets sont disponibles sur le site de l’orchestre  (Nouvelle fenêtre) .

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Émilie Perreault, chroniqueuse culturelle à l’émission Il restera toujours la culture. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.