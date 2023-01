Incapable de trouver une place en garderie, un couple pourrait devoir retourner en France

Comme c’est le cas pour plusieurs parents, trouver une garderie pour le petit Noah relève presque de la loterie. Ce couple lance maintenant un véritable cri du cœur.

Sarah Caffarelli reprendra les études au Collège d'Alma le 16 janvier. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C'est que Sarah Caffarelli, qui étudie en soins infirmiers au Collège d'Alma, et son conjoint Arnaud Blain, un ébéniste, doivent répondre aux exigences de leur visa.

Cri du cœur

Je suis arrivée il y a un an et demi pour faire mes études d'infirmière au Cégep d'Alma. Je suis à la recherche d'une garderie parce que j'ai un visa d’études. Si je ne peux pas retourner à l'école, à terme, je devrai rentrer en France , déplore la jeune mère.

Ils doivent ainsi trouver une place d’ici le mois d’avril, date à laquelle son conjoint devra retourner au travail.

Le couple espère trouver bientôt une place pour le jeune Noah, né le 11 décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Et maximum, vraiment maximum, on a jusqu'à août, parce que je dois retourner à l'école. Si je ne peux pas retourner à l'école, j'ai le droit à 120 jours sur le territoire. Mais je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir de revenus pendant ces 120 jours-là , a poursuivi la jeune mère.

Dernier recours

Le couple, qui souhaite s'établir dans la région de manière permanente, espère trouver une solution. D'ici là, ils planchent sur diverses options de dernier recours.

Sarah Caffarelli pourrait notamment être dans l'obligation de reprendre le travail en plus d'étudier en soins infirmiers.

Du côté du bureau du député provincial de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, les besoins de place en garderie font partie des dossiers récurrents.

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On continue de travailler fort. On a quand même beaucoup de places octroyées dans notre circonscription. On va travailler, puis on va continuer à travailler fort pour régler ces dossiers-là. Mais c'est sûr que c'est des dossiers qui sont toujours des dossiers en cours , indique le député Éric Girard.

Selon les projections du ministère de la Famille, 180 places subventionnées sont demandées pour 2024 dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Le ministère en a déjà annoncé 166.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson