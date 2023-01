La popularité des œuvres de Maud Lewis attire les faussaires

Liz Isaac, vends des peintures de Maud Lewis depuis des décennies et elle a toujours consulté une autorité sur son travail pour aider à les authentifier.

Les copies ont toujours été un problème , admet l'évaluatrice d'art de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

C'est encore plus préoccupant maintenant , dit-elle.

L'intérêt pour le travail de Maud Lewis n'a cessé de croître depuis sa mort et a été renforcé en 2016 avec un film basé sur sa vie.

Liz Isaac témoigne que les tableaux de l'artiste se vendaient entre 5000 $ et 6000 $ et que leur valeur a triplé en dix ans avant d’atteindre des prix encore plus élevés.

Liz Isaac et Mario Brideau, les propriétaires de la Galerie d’art et Maison de vente aux enchères Citadel. Photo : Radio-Canada / Lane Harrison

Elle et Mario Brideau de la galerie d’art et maison de vente aux enchères Citadel ont actuellement une œuvre d'une valeur entre 35 000 $ et 45 000 $.

Le tableau fait partie d'une vente aux enchères qui a commencé en ligne lundi.

Celui-ci en particulier n'a jamais été vu auparavant, dit-elle.

L'œuvre, intitulée Oxen Hauling Logs, fait partie d'une série de peintures réalisées en 1966.

Oxen Hauling Logs fait partie d'une série de peintures de l'artiste néo-écossaise Maud Lewis. Il a été accroché dans la maison de la famille de l'acheteur en 1966 et il y est resté jusqu'à sa mort. Il est maintenant évalué entre 35 000 $ et 45 000 $. Photo : Gracieuseté de Mario Brideau

Liz Isaac raconte qu’il est resté accroché dans la maison de la famille de l’acheteur jusqu'à sa mort.

Il s'agit d'une huile sur panneau dans son cadre d'origine.

Selon la description en ligne, il a été authentifié par un expert dans le travail de Maud de la Nouvelle-Écosse . Cet expert est Alan Deacon.

Je ne veux vraiment pas en dire trop, ou dire ce que je recherche, parce que je pense que c’est ce que veulent les faussaires , dit-il.

Alan Deacon est un expert dans l'art de Maud Lewis. Photo : Radio-Canada / Mary-Catherine McIntosh

Après 55 ans d'étude du travail de Maud Lewis, Alan Deacon dit pouvoir déceler un faux assez rapidement.

Jusqu'à maintenant, il n’a jamais douté lors de ses authentifications.

Je pense que si un jour j’ai des doutes, je ne me prononcerai pas , confie-t-il. Je ne voudrais certainement pas laisser passer un faux! .

« Le public doit avoir confiance en ces œuvres! » — Une citation de Alan Deacon, expert en authentification des œuvres de Maud Lewis

Liz Isaac, qui évalue l'art et les antiquités depuis 53 ans, consulte Alan Deacon sur le travail de Maud Lewis depuis des décennies.

Il m'a tellement appris sur ce qu'il faut rechercher , confie Liz Isaac.

Mais comme Alan Deacon, elle fait très attention de ne pas divulguer ce que c'est.

Maud Lewis travaille sur un tableau dans sa maison. Photo : Gracieuseté du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse

Une chose que je pense que beaucoup de gens comprennent à propos du travail de Maud c'est que vous trouverez des marques de crayon parce qu'elle faisait quelques dessins avant de peindre , dit-elle.

Mais c'est tout ce que je dirai!

Liz Isaac décrit son travail comme de l'art populaire.

C'est de l'art populaire naïf absolu , dit-elle. Et elle est ce que je considère comme la première artiste folk du Canada.

Ajoutez à cela une triste histoire sur la pauvreté et les limitations physiques engendrées par la polyarthrite et les rhumatoïdes et son histoire est naturellement convaincante, pense la propriétaire de la galerie.