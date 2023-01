Les événements de danses traditionnelles autochtones sont de retour

L'orateur et enseignant de la langue Nakota, Pete Bigstone, a l'habitude de marquer son anniversaire en organisant un kahomni. Il explique qu'il a dû mettre l’activité sur pause ces deux dernières années.

Peter Bigstone, orateur et enseignant de la langue Nakota, célèbre son 75e anniversaire avec un kahomni et un gâteau. Photo : Fournie par Amos McArthur

Le kahomni est une danse traditionnelle autochtone qui est une façon pour les jeunes hommes de montrer leur respect aux jeunes femmes.

Cette année, pour son 75e anniversaire, Pete Bigstone a pu organiser un kahomni dans sa communauté d'origine, la Première Nation d'Ocean Man, à environ 135 kilomètres au sud-est de Regina.

Un conseiller de la Première Nation de Pheasant Rump, Amos McArthur, est invité pour animer l'événement culturel.

Je me sens confiant pour me lever et parler quand je vois mon père et mes proches à mes côtés , affirme Amos McArthur. Il emmène ses filles afin de leur apprendre la richesse de la culture et la tradition Nakota, qui remontent à des centaines d’années.

L'animateur de l'événement, Amos McArthur, emmène ses filles afin de leur apprendre la richesse de la culture et la tradition Nakota, qui remontent à des centaines d’années. Photo : Fournie par Amos McArthur

La pandémie fait mal à la vie culturelle autochtone

L’arrêt des événements culturels autochtones à cause de la pandémie de COVID-19 rappelle, pour certains Autochtones, des souvenirs douloureux de La Loi sur les Indiens . Celle-ci a interdit aux Autochtones de pratiquer leur culture et d'organiser des événements et des cérémonies entre 1876 et 1951.

Pour certains, de nombreuses traditions autochtones, notamment des chants et des danses, se sont perdues et des connaissances n'ont pas été transmises à la génération à venir.

La participante Heather Dawn Sparrow et ses trois enfants se sont déplacés depuis leur maison de la Première Nation White Bear pour se rendre à un événement de danse ronde de la Nation Carry the Kettle Nakota.

Pour la participante, Heather Dawn Sparrow, c'est important que ses enfants participent aux événements culturels autochtones. Photo : Fournie par Heather Dawn Sparrow

Nous faisons deux heures de route pour participer à cet événement de danse ronde parce que je ne veux pas que mes enfants s'assimilent dans le système colonial. Nous avons nos propres façons de vivre et l'accès à notre culture n'est pas toujours facile , déclare Heather Dawn Sparrow.

Une danse ronde consiste en un groupe d'hommes avec des tambours à main, debout au centre, qui chantent des chansons, et des personnes qui dansent en cercle autour des batteurs.

Il s’agit d’un moyen de rassembler les communautés autochtones, d'une manière générale pendant les mois d'hiver, pour partager des chansons et des histoires et pour s'amuser.

Les danses commencent généralement à l'heure du souper et peuvent se prolonger tard dans la nuit.

Les mois d'hiver sont longs. Les danses rondes sont un bon moyen de passer du temps avec des amis et de la famille. Je pense qu'il est important que mes enfants assistent à ces événements pour voir que nous sommes liés à notre culture , indique Heather Dawn Sparrow.

Avec les informations de Louise BigEagle